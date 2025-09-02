Foro Festival di Carmagnola: prossimi ospiti Paolo Crepet e Morgan, annullata la We Are One Night

Il Foro Festival 2025 è pronto ad accendere i riflettori su due serate che uniscono arte e musica. Protagonisti d’eccezione saranno Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo e scrittore, e Morgan, artista poliedrico e tra i più originali interpreti della scena musicale italiana.

PAOLO CREPET – Il Reato di Pensare

In programma martedì 2 settembre Paolo Crepet porterà a Il Foro Festival un incontro dal titolo Il Reato di Pensare: con la sua straordinaria capacità di leggere la società contemporanea, parlerà di giovani, libertà, creatività e futuro. Una serata intensa e stimolante, pensata per tutti coloro che vogliono riflettere sulle sfide del nostro tempo, tra educazione, emozioni e relazioni.

MORGAN – Live

Il giorno successivo, mercoledì 3 settembre, il palco del Foro Festival ospiterà Morgan, artista anticonformista, cantautore e raffinato interprete della musica italiana e internazionale. Con il suo stile inconfondibile, Morgan proporrà uno spettacolo tra parole e note, in un viaggio musicale che attraversa passato, presente e futuro. Atteso un mix tra performance dal vivo, storytelling e momenti di improvvisazione.

Gli eventi del Foro Festival avranno inizio alle ore 21, con apertura cancelli dalle 19.

Annullata la We Are One Night

Per motivi indipendenti dall'organizzazione, la serata del 4 settembre – “We Are One Night” è annullata.

Tutti i biglietti acquistati tramite la piattaforma TicketOne verranno rimborsati automaticamente entro 30 giorni, senza necessità di ulteriori richieste da parte degli acquirenti.



Per acquistare i biglietti di questi spettacoli e delle altre serate in programma al Foro Festival: www.fieradelpeperone.it/il-foro-festival/