Grugliasco, si dimette per ragioni personali l'assessore Federica Petrucci

"Rassegno, con estremo rammarico, le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale a causa di sopraggiunti impegni familiari ed esigenze di lavoro che non mi consentono di proseguire il mandato con la medesima dedizione degli anni passati», scrive Petrucci nella lettera di dimissioni".

Ringrazia il sindaco per la fiducia accordatale al momento della nomina "spesso confermata nel corso dello svolgimento del mandato, in particolare in occasione di scelte decisive per la nostra Città". Dopo aver ringraziato i colleghi assessori, ai quali scrive di sentirsi legata, oltre che dalla progettualità anche da una "profonda sintonia umana" e augurato buon lavoro al Consiglio Comunale, rivolge un pensiero di gratitudine e stima ai dipendenti degli uffici comunali "che mi hanno supportato nell'espletamento dell'incarico, in alcuni casi con una professionalità, una passione e una disponibilità ben superiore a quella prevista dal rispetto dei reciproci ruoli, e sempre nell'esclusivo interesse della Città e dei nostri concittadini".