Ravinale (AVS) e Pompeo (Pd): "Promuovere la cultura della lettura e il ruolo di biblioteche e librerie"

“Attraverso l’ordine del giorno collegato al Piano triennale della Cultura, approvato oggi in Consiglio regionale, abbiamo voluto chiedere alla Giunta un impegno ulteriore per promuovere la cultura della lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche e delle librerie nella nostra regione. Chiediamo in particolare di sviluppare un Patto regionale per la lettura che coinvolga tutti gli attori del territorio: biblioteche, librerie, scuole, grandi istituzioni culturali come il Salone del Libro e il Circolo dei Lettori, associazioni, enti locali. Questo strumento di governance rappresenterà un passo importante per valorizzare il libro come strumento di crescita civile, sociale e economica e per rafforzare la rete di promozione della lettura nel Piemonte” spiegano la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo e la Presidente del Gruppo AVS del Consiglio regionale Alice Ravinale.

“Con questo atto di indirizzo – proseguono Pompeo e Ravinale – vogliamo che la Regione sviluppi e implementi un patto regionale per la lettura, in linea con le esperienze maturate in Veneto, Toscana e Umbria, che sostenga con maggior forza i sistemi bibliotecari, prevedendo fondi adeguati per sviluppare i servizi, e, altresì, le librerie indipendenti come presidi culturali e sociali, non solo come luoghi di vendita, ma come spazi di aggregazione e promozione culturale, favorendone l’integrazione e la partnership con altre realtà culturali. Inoltre, la Regione deve impegnarsi a sostenere la cooperazione tra biblioteche, istituzioni culturali e librerie, affinché queste ultime possano essere integrate nell’offerta pubblica, a sviluppare ulteriori proposte innovative rivolte a fasce specifiche di utenti, in particolare bambini, giovani e anziani, a promuovere eventi legati alla lettura nelle piazze e in spazi pubblici, a aumentare i fondi dedicati a iniziative come “Buono da leggere” spendibile anche in libreria, voucher a sostegno delle famiglie, buoni libro destinati alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e altre”.