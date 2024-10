Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 riparte con tre medaglie olimpiche al collo dopo il trionfo di Parigi

Inizia la nuova stagione per la Reale Mutua Fenera '76, con la spinta di tre medaglie olimpiche in squadra. Chieri riparte dal quinto posto in A1 dello scorso anno e dalla vittoria della Coppa CEV, la seconda per importanza dopo la Champions League.

Si riparte dalla Challenge, dopo il trionfo in Cev

La Reale Mutua quest'anno giocherà in Challenge Cup, la terza coppa europea, a causa dell'eliminazione ai quarti di finale dei playoff scudetto da parte di AGIL Novara. Sarà proprio contro le rivali di Novara la prima sfida della nuova stagione, domenica 6 ottobre alle 17:30 al Palafenera di Chieri. Il derby andrà in onda su DAZN, che da quest'anno trasmetterà due partite per ogni giornata. Altre due incontri per giornata saranno trasmessi in chiaro su Rai Sport, mentre per vedere ogni partita sarà necessario un abbonamento sul sito della federazione VBTV.

Dai Giochi di Parigi a Chieri