Carrefour, ancora allarme occupazione: 90 esuberi dichiarati nei 5 ipermercati alle porte di Torino

Torna a suonare l'allarme occupazionale nell'universo torinese di Carrefour . Secondo quanto riferiscono i sindacati, infatti, nelle scorse ore è stata annunciata dal Gruppo una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge i cinque ipermercati alle porte di Torino: si tratta di Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Collegno e Burolo . " Si tratta - spiega Luca Sanna , di Uiltucs - di lavoratori e lavoratrici che già erano in cassa integrazione da nove mesi, ma questo non è bastato a migliorare la situazione. Si tratta di 90 esuberi su un totale di 750 addetti nei cinque punti vendita ".

"Decideremo nei prossimi giorni per eventuali risposte - aggiunge -: si tratta di una decisione che rifiutiamo, soprattutto in un contesto già difficile per il tessuto torinese a causa di automotive e manifattura".