L’inverno sta arrivando: come proteggersi dalla tosse

Il freddo si avvicina e con esso anche i tipici malanni stagionali. Tra questi, la tosse è uno dei sintomi più comuni e fastidiosi e può manifestarsi in diverse forme: secca, grassa o notturna e stizzosa. Proteggersi dalla tosse è fondamentale per affrontare la stagione fredda senza troppi disagi e per farlo è importante conoscerne le cause e i rimedi adatti.

In questo articolo scopriremo tutto ciò che c'è da sapere sulla tosse e quali sono le soluzioni ideali per prevenirla o contrastarla.

Tipi di tosse e sintomi associati

Le basse temperature, l'aria secca e gli ambienti chiusi favoriscono la proliferazione di virus e batteri, che sono i principali responsabili di raffreddori, influenze e altre infezioni delle vie respiratorie. In questo contesto, la tosse rappresenta spesso il meccanismo di difesa del nostro organismo per liberare le vie aeree da muco e agenti irritanti.

Nello specifico, possiamo distinguere tre tipi principali di tosse, solitamente associati ad alcune cause comuni:

tosse secca : è caratterizzata dall'assenza di catarro e spesso è causata da irritazioni della gola o delle vie respiratorie. Può risultare particolarmente fastidiosa, specialmente di notte, interferendo con il riposo. Tra le cause principali troviamo infezioni virali come il raffreddore o l’influenza, oppure esposizione a fattori irritanti come il fumo o l’aria secca;

: è caratterizzata dall'assenza di catarro e spesso è causata da irritazioni della gola o delle vie respiratorie. Può risultare particolarmente fastidiosa, specialmente di notte, interferendo con il riposo. Tra le cause principali troviamo infezioni virali come il raffreddore o l’influenza, oppure esposizione a fattori irritanti come il fumo o l’aria secca; tosse grassa : a differenza della tosse secca, la tosse grassa è accompagnata dalla produzione di catarro. Questo tipo di tosse è spesso il risultato di infezioni respiratorie come la bronchite o il raffreddore, e il suo obiettivo è aiutare l'organismo a liberarsi del muco in eccesso. In alcuni casi può essere più persistente nel tempo e perciò necessita di maggiori trattamenti;

: a differenza della tosse secca, la tosse grassa è accompagnata dalla produzione di catarro. Questo tipo di tosse è spesso il risultato di infezioni respiratorie come la bronchite o il raffreddore, e il suo obiettivo è aiutare l'organismo a liberarsi del muco in eccesso. In alcuni casi può essere più persistente nel tempo e perciò necessita di maggiori trattamenti; tosse stizzosa: definita anche tosse irritativa, è una tosse secca e fastidiosa, che il più delle volte provoca attacchi improvvisi. Solitamente è legata a irritazioni della gola o delle vie respiratorie e può essere associata a condizioni di diverso tipo.

Quando la tosse è dovuta a una malattia delle vie respiratorie, per esempio il raffreddore, è accompagnata da alcuni sintomi familiari a chiunque, tra cui mal di gola, naso chiuso o che cola, febbre e affaticamento.

Come prevenire la tosse? Alcuni consigli

Sebbene è piuttosto difficile prevenire la tosse, è possibile ridurre il rischio di contrarre infezioni respiratorie che in inverno sono la causa principale della tosse. Per farlo, si consiglia di adottare alcune misure quotidiane, per esempio:

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, soprattutto dopo essere stati in luoghi affollati o aver toccato superfici contaminate;

con acqua e sapone, soprattutto dopo essere stati in luoghi affollati o aver toccato superfici contaminate; coprirsi la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce, così da evitare di diffondere i propri germi;

così da evitare di diffondere i propri germi; arieggiare frequentemente gli ambienti , per favorire il ricambio dell'aria e ridurre la concentrazione di virus e batteri;

, per favorire il ricambio dell'aria e ridurre la concentrazione di virus e batteri; rafforzare il proprio sistema immunitario attraverso una dieta sana ed equilibrata, un'attività fisica regolare e un adeguato riposo.

Di conseguenza, si può provare a prevenire la tosse adottando alcune buone abitudini. Tuttavia, se la tosse persiste per più di una settimana, è consigliabile consultare un medico per individuare eventuali cause sottostanti e ricevere il trattamento adeguato.

Come alleviare la tosse grassa o secca?

Se le precauzioni non dovessero bastare, come spesso accade, esistono diversi rimedi immediati per la tosse che possono aiutare ad alleviarne i sintomi.

Innanzitutto, è fondamentale bere molti liquidi allo scopo di fluidificare il muco in eccesso e facilitarne l'espulsione. Inoltre può essere utile utilizzare umidificatori o vaporizzatori per umidificare l'aria e ridurre la secchezza della gola. Per lenire l’irritazione alla gola, poi, è consigliabile anche fare gargarismi con acqua salata.

Infine, su consulto del medico e a seconda delle singole situazioni, un aiuto è rappresentato da specifici farmaci da banco, come i mucolitici per la tosse grassa, che fluidificano il catarro, oppure sedativi della tosse, che riducono lo stimolo a tossire.