Calcio, libri e nuovi giochi per far rivivere il parco di Abbadia Alpina

Dal 7 all’11 ottobre i pinerolesi voteranno il progetto del bilancio partecipativo a cui assegnare i 100.000 euro messi a disposizione dal Comune. ‘Piazza pinerolese’ presenterà i sette progetti con una serie di interviste ai proponenti. Il 7 invece uscirà l’articolo con le modalità di voto.

Riqualificare il parco giochi di Abbadia Alpina su via Nazionale, angolo via Adelaide di Torino, e renderlo uno spazio accessibile a tutti, con zone diversificate adatte a adulti e bambini, è l’obiettivo del progetto ‘Parco Giochi Abbadia Park’, presentato al Bilancio partecipativo dallo staff Abbadiadi, un gruppo di circa 12 volontari che promuove nel territorio vari eventi sportivi, come ad esempio le Miniolimpiadi.

“Il complesso ha ormai una cinquantina d’anni, attualmente versa in uno stato di abbandono e i piccoli interventi di manutenzione ordinaria non possono bastare per restituire al luogo la sua originaria funzione – fa il punto Marco Gianre, referente del progetto –. Il nostro obiettivo è creare un punto d’incontro per la comunità, un luogo in cui non siano solo i bambini a volersi ritrovare ma anche gli adulti e i più anziani, per questo motivo abbiamo pensato a cinque macro aree che possano andare incontro ai bisogni di fasce d’età differenti”.

La proposta prevede una zona dedicata ai teenager, che spesso non hanno un luogo dove incontrarsi. L’area è pensata infatti per restituirgli uno spazio per socializzare e divertirsi, con un campetto da calcio e la disposizione di vari tavoli.

Per i più piccoli si è pensato di sostituire i giochi vecchi, ormai strutture obsolete e pericolose, per aggiungerne di nuovi, con tavoli annessi in cui godersi l’ombra del parco, fare un picnic o festeggiare un compleanno.

Inoltre per dare risalto all’importanza della lettura, sarà presente all’interno del parco una cassetta, in collaborazione con la biblioteca comunale, in cui le persone ed i bambini potranno lasciare e prendere dei libri, creando così ‘la libreria del parco’.

La zona pensata per gli adulti, prevede invece uno spazio adibito all’attività fisica in cui verranno installati alcuni attrezzi per fare fitness, mentre per l’area dedicata agli anziani si manterrà uno dei due campi da bocce già esistente e si aggiungeranno due tavoli per giocare a scacchi o a dama, con la scacchiera già disegnata sopra.

“Con questo progetto desideriamo che il parco giochi torni ad avere la stessa vita di qualche anno fa – conclude Gianre –. Certo, siamo in una zona più periferica rispetto al centro di Pinerolo, ma il restauro di questo parco giochi potrebbe anche diventare una meta per i cittadini pinerolesi che fanno un giro in bici sulla pista ciclabile o una passeggiata”.