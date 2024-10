25 anni di View Conference con i big dell’animazione: tra gli ospiti i registi Fede Alvarez, Josh Cooley e Jonathan Nolan

View Conference festeggia 25 anni con un programma stellare che prevede ospiti i big dell’animazione e degli effetti speciali tra cui 10 premi Oscar, 17 registi, 7 Emmy Awards.

Super ospite di questa edizione il regista candidato all’Oscar Jonathan Nolan di ‘Fallout’.

E poi ancora il visual effects supervisor Paul Lambert di Dune Part 2, il regista Fede Alvarez del film horror ‘Alien: Romulus’, Kelsey Mann regista di ‘Inside Out 2’, il regista candidato all'Oscar Chris Sanders de ‘Il robot selvaggio’, Ramsey Naito Presidente Paramount Animation e Nickelodeon Animation e produttrice di ‘The Boss Baby’, il supervisore degli effetti visivi Swen Gillberg per ‘Deadpool & Wolverine’, Josh Cooley regista di ‘Transformers One’.

Dal 14 al 19 ottobre la rassegna animerà tre sedi della città: l’ITC ICT di piazza dei Mestieri, il cinema Ideal e le Ogr Torino.

“View Conference si rivolge al pubblico e non vediamo l’ora di accogliere tutti nellla nostra atmosfera calorosa e inclusiva con diverse anteprime attese per la prima volta in Italia” commenta la direttrice Maria Elena Gutierrez.

Tra gli eventi e le conferenze più attese quattro anteprime della Oceania 2, That Christmas, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, Arcane: League of Legends seconda stagione.

La rassegna si svolgerà totalmente in inglese e oltre alle anteprime porterà in città talk, panel, laboratori e masterclass.

Per info e programma: https://www.viewconference.it