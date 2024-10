Sport |

La Tecnoengineering Moncalieri debutta domani al PalaEinaudi contro la Jolly Acli Livorno

La squadra gialloblù è stata inserita nel Girone A

La Tecnoengineering Moncalieri farà il suo esordio nel campionato Techfind Serie A2 domani, 6 ottobre, alle ore 18, tra le mura amiche del PalaEinaudi contro la Jolly Acli Livorno. La squadra gialloblù è stata inserita nel Girone A insieme a Virtus Academy Benevento, Logiman Broni, Sardegna Marmi Virtus Cagliari, CLV-Limonta Costa Masnaga, USE Rosa Scotti Empoli, Basket Foxes Giussano, Cestistica Spezzina, Jolly Acli Livorno, Salerno Ponteggi Salerno, Repower Sanga Milano, Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno, Nuova Icom San Salvatore Selargius e Torino Teen Basket.



Sfida che si preannuncia complessa per le Lunette di coach Terzolo, che affrontano una formazione toscana all'esordio nel campionato di A2, rinforzata da colpi importanti durante l'estate. Livorno punta ad occupare le zone nobili della classifica e a ritagliarsi un posto nei playoff. Precampionato spumeggiante per le livornesi, che possono contare sull’esperienza della veterana Liliana Miccio, sulla qualità di Botteghi e Orsini, sul play Wojtala e su Georgieva e Okodugha (pivot con tanti punti nelle mani).



Moncalieri, dal canto suo, schiera un roster molto giovane che coach Terzolo sta amalgamando giorno dopo giorno. L’esperienza di capitan Cordola e Salvini, insieme alle confermate Mitreva e Nicora, alla giovanissima, ma già protagonista Pasero, affiancata dal nuovo acquisto Sammartino, sarà fondamentale in questa nuova avventura. Da non dimenticare le giovani del vivaio cuneese (Grosso, Ngamene e Avagnina) che hanno già dimostrato il loro valore nei campionati under. Completano il roster le ragazze aggregate alla prima squadra (Gesuele, Corgnati, Marocco, Bianco, Argirò e Obaseki) che si faranno trovare pronte nel momento del bisogno.



Tutto pronto quindi per domani alle ore 18 al PalaEinaudi di Moncalieri, ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. Gli arbitri dell’incontro saranno i Sig.ri Antonio Marenna (Primo Arbitro) e Marco Toffali (Secondo Arbitro).

comunicato stampa

