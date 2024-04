Festa della Sindone 2025, l’Arcivescovo Repole: “L’ostensione sarà solo per i giovani”

Il 4 maggio 2025, festa liturgica della Sindone, non vedrà una classica ostensione del Sudario, ma come annunciato dall’Arcivescovo Roberto Repole, sarà rivolta ai giovani: “Il prossimo anno mettiamo in conto che ci sia un momento con i giovani in cui ostendere per loro e solo per loro la Sindone”.

Questo perché “non sono tanti anni che l’abbiamo fatta, ma sperimenteremo modi nuovi di essere custodi della Sindone e di poter vivere pastoralmente questa custodia”.

Come? Partendo appunto dai giovani.

“Una Chiesa che non trasmette la fede ai giovani è una Chiesa che non svolge appieno il suo ruolo. Troppo spesso i più giovani sono la parte più fragile della nostra società. Mi colpisce che vengono spesso trattati come un problema e non come una risorsa”.

Non c’è ancora una data precisa, ma sarà indicativamente intorno al 4 maggio.

La Festa della Sindone del prossimo anno sarà tuttavia accompagnata da una serie di eventi in vista del il cammino di preparazione verso il Giubileo 2025.

“Entriamo nella preparazione dell’anno Giubilare 2025 che vorremmo fosse caratterizzato dal fatto che custodiamo la Sindone”.

In questo senso il 4 maggio 2025 sarà allestita in piazza Castello una tenda in cui cristiani, cittadini, possono essere messi in contatto con il patrimonio ecclesiastico e della Sindone attraverso mostre, video, testimonianze e momenti di incontro.

Il 4 maggio 2024 invece, in occasione dei 100 anni dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi, arriverà il cardinal Pierbattista Pizzaballa.

Durante la visita in città sarà alla liturgia delle ore 18 in Cattedrale e alle 21 al Santuario della Consolata per un incontro con la cittadinanza.

Domenica 5 maggio incontrerà le grandi realtà della città tra cui il Sermig.