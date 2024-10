Salute senza età: a Vinovo un ciclo di incontri sull'invecchiamento attivo

Il Comune di Vinovo, in collaborazione con Soms Vinovo e Cittadinanza Attiva, ha lanciato l'iniziativa “Salute senza età: percorsi per l’invecchiamento attivo”, un ciclo di dieci convegni dedicati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di uno stile di vita salutare per le persone anziane. Con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città della Salute e della Scienza di Torino, gli incontri si terranno presso il suggestivo Castello Della Rovere, a partire dall'11 ottobre.

Il primo appuntamento vedrà la partecipazione della dr.ssa Elisa Bellini, che tratterà il tema della prevenzione del tumore al seno, seguita dalla dr.ssa Jole Nuzzo, che illustrerà il valore dello screening. Il 16 ottobre, il prof. Leonardo Lopiano, direttore della SC Neurologia 2U della Città della Salute e della Scienza, affronterà invece le problematiche legate alle malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer e il Parkinson.

L'iniziativa proseguirà con incontri mensili, ogni secondo giovedì, affrontando vari argomenti di grande rilevanza per la salute pubblica, tra cui il diabete, l’urologia, la geriatria e le malattie reumatiche. Altri temi in programma includono l’importanza della nutrizione, le tecniche di fisioterapia per gli anziani e le connessioni tra odontoiatria e postura.

L’obiettivo di questo ciclo di incontri è promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’invecchiamento, come spiegato da Diego Barilà, delegato alla sanità del Comune di Vinovo: "Prevenire non è solo un atto di cura verso se stessi, ma un gesto di responsabilità nei confronti della collettività. Educare la popolazione alla prevenzione può ridurre i rischi sanitari e migliorare la qualità della vita".

Gli eventi saranno aperti al pubblico, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata, per favorire una partecipazione consapevole e attiva della comunità.