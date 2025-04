I bambini autistici del Regina Margherita 'alla scalata' di Montalto Dora

Arrampicare, insieme, ognuno con le sue capacità e le sue possibilità per portare dentro la roccia, gli alberi e i fiumi e lasciarsi arricchire. Il 27 aprile 2025 l’associazione di promozione sociale Viacolvento Experience APS organizza una giornata di arrampicata per un gruppo di bambine e bambini autistici provenienti dal progetto ET – Social Skill Training Lab dell’Ambulatorio Neurosviluppo della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile Universitaria dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’autismo comporta difficoltà nell’interazione e nella comunicazione sociale legata a eventuali interessi e comportamenti che possono essere ristretti e ripetitivi. Per le persone autistiche può essere difficile districarsi nella complessità delle relazioni sociali. Questo può portare a fare esperienza di sentimenti di solitudine, inadeguatezza e frustrazione, fino a sviluppare, in alcuni casi, concrete problematiche di ansia e depressione.

Il progetto Empower Together (ET) ideato e proposto dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile Universitaria dell’ospedale Regina Margherita di Torino, è stato sostenuto e realizzato dall’Ente Filantropico del Terzo Settore “Io Sto con il Regina Margherita“ che supporta l’ospedale in molte attività. Il progetto ET prevede due linee d’azione: una dedicata al supporto emotivo dei genitori e l’altra dedicata direttamente ai bambini e ai ragazzi.

Quest’ultima linea di azione, denominata “Social Skill Training Lab”, è rivolta a un gruppo di bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni che hanno ricevuto una diagnosi di autismo presso l’ambulatorio Neurosviluppo del Regina Margherita e ha l’obiettivo di implementare e sostenere le competenze comunicative e sociali.

Il progetto ET nasce dall’esigenza, da parte dei clinici della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile Universitaria del Regina Margherita, di unire queste due linee e offrire opportunità sociali e di supporto emotivo non solo direttamente a ragazzi e bambini autistici, ma anche alle loro famiglie.

Poggia sul desiderio della famiglia Ceresa - Soci Fondatori dell'Associazione dal 2008 - di poter ringraziare con un gesto reale tutto lo staff della neuropsichiatria infantile fornendo supporto a famiglie e ragazzi che vivono situazioni simili con l’obiettivo di offrire loro uno spazio di rielaborazione emotiva e di condivisione di esperienze volte al sostegno reciproco. Il 24 maggio 2024 Silvia e Aurelio Ceresa hanno organizzato una serata evento “Call to Action” per finanziare il Progetto Empower Together. Grazie alla generosa partecipazione di oltre 200 persone e di sponsor che hanno offerto location e cibo, l’intera somma raccolta è stata devoluta a Io Sto Con Il Regina Margherita e ha permesso al progetto di prendere vita per ben due anni consecutivi.

Al termine di un percorso a cadenza settimanale durato tutto l’anno, svolto con il sostegno dei medici e dei professionisti del reparto, Viacolvento Esperience (VcvExp APS) organizza per il gruppo una giornata di arrampicata alla falesia di Montalto Dora, allo sbocco della valle della Dora Baltea, nel Canavese (salvo cambi di destinazione dovuti al meteo). L’attività si riferisce agli obiettivi del progetto ET di consolidamento delle abilità sociali e, nello specifico, della creazione di legami tra pari e riduzione dei sentimenti di inadeguatezza e insicurezza.

Lo staff della Neuropsichiatria Infantile del Regina Margherita parteciperà alla giornata per accompagnare i bambini e le bambine che hanno partecipato al percorso di laboratorio sulle competenze sociali. Le attività della giornata si basano su una pianificazione che unisce il tema della sicurezza in falesia e la gestione tecnica dell’attività sportiva seguita da Gabriele Silvestri, guida alpina e membro dell’associazione VcvExp, agli obiettivi dell’attività e agli aspetti personali dei singoli partecipanti raccolti da Lorenzo Viberti, presidente di Viacolvento Experience, insieme allo staff VcvExp.

Gli itinerari scelti da Gabriele Silvestri tra le vie disponibili sono fra il 3° e 5° grado di difficoltà (la classifica generale va dal 3° al 9° grado), selezionati sulla base di caratteristiche specifiche di ogni partecipante e in modo che possano essere confortevoli ma anche stimolanti per il gruppo. Nel corso della giornata lo staff di Viacolvento Experience in collaborazione con le psicologhe del Regina Margherita proporrà altre attività sensoriali e di esplorazione corporea, come la passeggiata attorno al lago nei pressi della falesia e la camminata in equilibrio sulla fune (slackline). In chiusura si creerà un momento di condivisione delle emozioni vissute sulla roccia attraverso il supporto di emoticon e altri facilitatori di espressione per raccontare il proprio stato d’animo.

"Siamo felici di dare un contributo concreto proponendo l’ultimo pezzetto di un percorso svolto durante questi due anni dalle bambine e dai bambini che hanno partecipato al progetto Social Skill Training Lab. Spero che possano portare con loro la spensieratezza di una giornata di sport condiviso, la scoperta di luoghi nuovi e di una modalità di vivere il bosco, la roccia e la natura che consente di assaporare nuove sensazioni e conoscersi anche attraverso l’altezza e la sperimentazione dell’atleticità del proprio corpo, mettendosi in gioco in un contesto diverso rispetto a quello vissuto nel quotidiano. E mi auguro che anche su una parete, con imbrago e moschettoni, apprezzino l’aspetto bello e importante di affidarsi a qualcun altro, a un’amica o un amico più grande con cui hanno condiviso questa esperienza", commenta Lorenzo Viberti, presidente di Viacolvento Experience APS.

"Aver contribuito alla realizzazione del progetto ET ci riempie il cuore di gioia e di orgoglio. Un progetto pensato a 360 gradi dallo staff della NPI che coinvolge non solo i piccoli pazienti ma anche le loro famiglie. Ci piace pensare al nostro contributo come a un abbraccio carico di forza e speranza che possiamo dare a tutti i nuclei famigliari coinvolti. A loro va questo nostro forte, caloroso e immenso abbraccio", dichiara Walter Ceresa, Presidente di Io sto con il Regina Margherita ETS.