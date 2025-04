Torna la Giornata della Prevenzione, visite ed esami medici gratis in piazza

Il 18 maggio, a partire dalle 9.30, Borgaro Torinese ospiterà la terza edizione della Giornata della Prevenzione per la tutela della salute, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria. In piazza della Repubblica verrà allestito il Villaggio della Salute, dove sarà possibile effettuare gratuitamente visite ed esami medici per l’intera giornata.

L’evento

L’evento è promosso dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, dal Comune di Borgaro Torinese e da medici e infermieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce per la prevenzione di malattie e tumori. A riguardo, nella Giornata della prevenzione del 2023 sono stati eseguiti 384 esami, saliti a 501 nell’edizione del 2024. Complessivamente, nelle due edizioni precedenti, sono stati individuati 75 casi da sottoporre ad approfondimenti diagnostici.

Per le visite gratuite dermatologiche, urologiche, spirometriche e senologiche è necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo giornatadellaprevenzione@croceverde.org. L’accesso sarà invece libero per le visite cardiologiche con elettrocardiogramma, per lo screening ematico cardiovascolare e per il controllo per la prevenzione del glaucoma.

L’edizione 2025 vedrà il coinvolgimento di numerose realtà del territorio: il Lions Club Venaria Reale Host, l’Avis sezione di Borgaro, la Lilt Torino, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Borgaro Torinese e la Pro Loco cittadina.

L’apertura ufficiale del Villaggio della Salute si terrà il 18 maggio alle ore 10, alla presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali.

Stefano Dinatale, medico di Medicina Generale dell’Asl To4 spiega come l’iniziativa della Giornata della Prevenzione sia rivolta in primo luogo a persone che si considerano in buona salute e sottolinea quanto sia importante effettuare controlli periodici anche in assenza di sintomi: "Molte persone convivono con patologie croniche senza saperlo. Il diabete, ad esempio, può restare silente a lungo, così come l’ipertensione. Ecco perché è fondamentale sottoporsi a controlli periodici anche quando ci si sente bene. Eventi come il Villaggio della Salute offrono esami gratuiti e momenti di informazione per diffondere la cultura della prevenzione. Occorre imparare a prendersi cura di sé anche attraverso corretti stili di vita: alimentazione sana, attività fisica e stop alle cattive abitudini. Durante le scorse edizioni della Giornata della Prevenzione sono stati scoperti casi di persone ignare di avere problemi di salute, che grazie alla diagnosi precoce hanno potuto intervenire subito, migliorando la propria qualità di vita. Non sottovalutiamo i piccoli segnali come affaticamento, difficoltà a salire le scale o risvegli notturni, possono essere campanelli d’allarme. Partecipare a queste iniziative è un gesto di responsabilità e un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato sanitario come quello della Croce Verde, fatto di persone che donano il proprio tempo per il bene della comunità. Prevenzione è vita, partecipiamo numerosi".

Eugenio Bertuol, assessore Istruzione, Cultura, Associazioni, Servizi demografici, Terza età: "Anche quest’anno rinnoviamo con convinzione il nostro sostegno alla Giornata della Prevenzione, che si manifesta con il Villaggio della Salute. È un’iniziativa cresciuta grazie alla sinergia tra amministrazione, volontariato, tra cui la Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, e realtà sanitarie, e rappresenta per noi un valore importante: un’occasione per essere vicini ai cittadini, offrendo prevenzione, informazione e dialogo. Visti i risultati delle scorse edizioni, vogliamo proseguire e potenziare queste iniziative, che si inseriscono nel nostro impegno costante per la promozione della salute sul territorio, anche in vista della prossima apertura del nuovo Centro Socio-Assistenziale".

Le attività

Le attività sanitarie si svolgeranno all’interno delle tende del Nucleo sanitario della Protezione Civile della Croce Verde Torino, con il supporto dei volontari e delle volontarie della sezione di Borgaro-Caselle, che cureranno la logistica, le prenotazioni, l’assistenza ai medici specialisti e le attività di informazione e formazione. Durante la giornata saranno infatti proposte anche dimostrazioni pratiche di manovre salvavita, come il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini.

All’interno del Villaggio della Salute saranno presenti, inoltre, gli stand informativi delle associazioni coinvolte e l’autoemoteca dell’Avis di Borgaro per la raccolta sangue. In caso di maltempo, le visite e gli esami si svolgeranno presso la sede della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, in via Italia 45 a Borgaro Torinese.

La Croce Verde Torino, associata all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale nel campo sanitario con servizi d'istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori e soccorritrici della Croce Verde Torino sono oltre 1300 organizzati in squadre notturne e diurne.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie, 741 dipendenti, di cui 86 amministrativi che, con 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto disabili, 242 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.