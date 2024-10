Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo sfiora l’impresa con Milano

Un primo set interminabile, vinto 40-38, ha fatto sognare i tifosi, ma la Wash4green Pinerolo ha mancato per un soffio l’impresa di strappare almeno un punto alle vicecampionesse d’Europa di Numia Vero Volley Milano, orfane di Paola Egonu.

Primo set

Le squadre iniziano contratte, collezionando errori da una parte all’altra, ma il set decolla nel finale e diventa una battaglia di quasi 45 minuti.

Pinerolo va avanti 4-0, ma viene risucchiata subito sul 4-4. Milano strappa con Danesi e Sylla sul 15-18. Ma Sorokaite riporta la parità 20-20. Ma la stessa ‘pinella’ con due errori (in ricezione e in attacco) a concedere il +3 che sembra decisivo (20-23). Le padrone di casa, però, reagiscono e annullano tre set point. Ne nasce una battaglia punto a punto, prima che un attacco di Perinelli sigli il 40-38, tra l’entusiasmo del Pala Bus Company.

Secondo set

Pinerolo conferma il livello mostrato a fine set, arrivando sul 13-8, ma non riesce a mettere a segno lo strappo decisivo. Milano infatti non esce dal match e pian piano rosicchia il vantaggio arrivando al sorpasso grazie a un errore di Perinelli, un muro di Orro e un attacco di Silla (16-19). Le ospiti non commettono gli errori del primo parziale e chiudono al primo set point, per un errore di Smarzek (20-25).

Terzo set

Stavolta le milanesi premono subito sull’acceleratore sin dall’inizio e volano sull’1-5, sfruttando due errori di Perinelli. Il vantaggio cresce fino al 9-15 e Marchiaro prova a dare la scossa con Bracchi al posto proprio di Perinelli. L’effetto si sente, ma è limitato: Pinerolo si riporta a -2 (15-17), ma poi perde di nuovo il filo del gioco e Vero Volley vola sul 20-24, approfittando dell’ennesimo errore di Akrari al servizio per chiudere 21-25.

Quarto set

Pinerolo ritrova solidità e il muro a inizio parziale e segna il + 4 con un servizio vincente di Sorokaite (10-6). Olinga Andela, subentrata a Sylves, spinge le padrone di casa sul +5 (13-8), ma Milano rientra presto in partita, sfruttando tre errori delle ‘pinelle’ (13-12). Il pareggio arriva a stretto giro con un muro di Danesi su Sorokaite. Dopo un punto a punto, Vero Volley vola sul +3, sfruttando il servizio di Cazaute (20-23) e chiude agevolmente con un tocco di Orro (20-25).