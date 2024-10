10 ottobre Giornata Mondiale della Vista: a Torino controlli oculistici gratuiti e incontro sulla prevenzione

Giovedì 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Vista, un appuntamento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. A Torino, l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), in collaborazione con IAPB Italia (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), organizza due preziose iniziative di prevenzione, rivolte a tutti i cittadini:

- h. 10 - 18, sede UICI Torino (corso Vittorio Emanuele II 63): controlli oculistici gratuiti, con misurazione della pressione oculare, parametro fondamentale per la diagnosi di malattie come il glaucoma, che, se non curate in tempo, possono avere conseguenze gravi. Prenotazioni, fino a esaurimento posti: uicto@uici.it; 011535567. - h. 11, sede UICI Torino (c.so Vittorio Emanuele II 63): incontro con il dott. Francesco Faraldi, oculista di grande esperienza, che, con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, parlerà della prevenzione di alcune tra le più diffuse malattie degli occhi. Compatibilmente con il tempo a disposizione, sarà possibile rivolgere domande allo specialista. Prenotazioni: uicto@uici.it; 011535567.