Volley A1/F: il primo set con Milano fa sognare il Pala Bus Company [FOTO]

Un esordio spettacolare. Un primo set durato circa 45 minuti e chiuso sul 40-38 da un attacco di Perinelli. Un secondo parziale iniziato avanti, poi la rimonta inesorabile di Milano, che ha vacillato nel 4° set, ma non ha perso la rotta e ha sbancato il Pala Bus Company, portando a casa 3 punti. È stata una serata di emozioni a Villafranca Piemonte, dove la Wash4green Pinerolo hanno giocato una pallavolo aggressiva, forzando tanto al servizio, come spiegato da coach Michele Marchiaro, seppur pagando qualche errore di troppo, contro una corazzata, anche senza Paola Egonu e Elena Pietrini in panchina, dopo l’intervento alla spalla in primavera.

Tra le ragazze di Marchiaro vanno in doppia cifra: Smarzek (23 punti), Sorokaite (18) e Akrari (11). In campo dall’inizio anche Sylves, dopo l’operazione per la lussazione del mignolo della mano sinistra. Dall’altra parte della rete brillano Daalderop (19), Sylla (16), Cazaute (13) e Danesi (12). Con Daalderop che si porta a casa il premio di mvp.