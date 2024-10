Eric Andersen e Steve Abbaddo in concerto al FolkClub

Venerdì 11 ottobre alle ore 21.30 sale sul palco del FolkClub, Eric Andersen insieme a Steve Abbaddo.

Un’occasione imperdibile per ascoltare al FolkClub uno dei massimi cantautori americani del ‘900 ancora in attività, ‘uno degli originali’, tra quelli, per dirla con le parole del poeta Allen Ginsberg, che “…tentarono di mettere la grande arte in un juke-box…”. Insieme a una manciata di giganti come Joan Baez, Bob Dylan, Phil Ochs e Dave Van Ronk, Eric Andersen è uno dei mitici creatori della figura del songwriter come noi oggi la intendiamo, mattatori sui palchi dei caffè e dei piccoli teatri del Greenwich Village a New York all’inizio degli anni ’60 ed è evidente che il primo spunto per le proteste studentesche americane del 1968 fu dato proprio da quelle canzoni. Sul palco con Eric, una leggenda come Steve Addabbo alla chitarra: produttore vincitore di Grammy, musicista, scrittore, ingegnere del suono e proprietario dello studio di registrazione Shelter Island Sound a New York, storico produttore di Susan Vega e di tutte le “Bootleg Series” di Bob Dylan.

Per info: www.folkclub.it