Lotta alle baby gang: i carabinieri denunciano tre giovani in possesso di armi e con la "passione" per i fuori d'artificio

Tre uomini denunciati dai carabinieri nelle scorse ore: è il bilancio dell'attività di contrasto che l'Arma sta mettendo in campo contro il fenomeno delle Baby gang (e non solo).



In particolare, un italiano di 20 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un tirapugni di metallo, in piena notte. Denuncia anche per un ragazzo poco più che maggiorenne, di origine centroamericana, che invece aveva con sé un martelletto frangi-vetro.