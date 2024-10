Il Politecnico apre le porte al cinema tra aerospazio, meccanica e bioingegneria

Il Politecnico di Torino apre le porte al cinema. La rassegna cinematografica pubblica, gratuita e aperta alla cittadinanza “PoliTO Cinema | DIMEAS series: connessioni e creatività tra aerospazio, meccanica e bioingegneria” propone una selezione di quattro film che offrono una visione approfondita e affascinante dei temi legati all'aerospazio, alla meccanica e alla bioingegneria. Ogni pellicola esplora questioni complesse e stimolanti, fornendo una prospettiva unica sui problemi tecnologici che influenzano e plasmano il nostro mondo contemporaneo.

La rassegna si distingue per il suo approccio innovativo e interdisciplinare: i docenti del Politecnico di Torino ed esperti di ingegneria, scienze sociali, psicologia, storia del cinema, diritto e aviazione si confronteranno in dibattiti di approfondimento prima di ogni proiezione, per esaminare come la tecnologia interagisce con le dinamiche umane e sociali rappresentate nei film. Questo scambio offrirà al pubblico l'opportunità di scoprire nuove sfumature e connessioni tra tecnologia e diversi aspetti della vita quotidiana e professionale.

Ogni proiezione diventerà così un'occasione per riflettere su come l'innovazione tecnologica dialoga con il mondo reale, arricchendo l'esperienza cinematografica e invitando gli spettatori a guardare il cinema con occhi nuovi. Il pubblico potrà cogliere il profondo legame tra le invenzioni tecnologiche e la nostra esistenza quotidiana, attraverso le storie e le dinamiche umane presentate sul grande schermo.

Le proiezioni saranno ospitate presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino, sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24, che rimarrà aperta in orario serale per accogliere cittadini e appassionati di cinema e tecnologia. L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento dei posti in sala.