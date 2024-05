Forza un furgone e cercare di portare via roba per 10mila euro: arrestato

I Carabinieri della stazione Borgo Dora hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne di origine nordafricana: lo straniero, nel corso della nottata, ha tentato di rubare dall’interno di un furgone parcheggiato lungo via Catania diverso materiale da ciclismo e fotografico. Il valore della refurtiva ammontava ad oltre 10mila euro.

I militari, di pattuglia nella zona nord della città, hanno notato l’uomo nei pressi del veicolo in sosta. Al momento di un controllo più approfondito, l'extracomunitario è stato trovato in possesso di una macchina fotografica con vari obiettivi, materiale da ciclismo e, a poca distanza, una bicicletta. Il 40 enne è stato arrestato in flagranza di reato perché gravemente indiziato di furto aggravato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata invece restituita al proprietario.