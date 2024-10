Arrivano 12 mila nuovi libri: la Circoscrizione 5 ospiterà la biblioteca del Centro di Documentazione Storico

La Circoscrizione 5 ha una nuova biblioteca di quartiere. E' stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, grazie a un importante lavoro di ricerca del Centro di Documentazione Storico . Saranno infatti a disposizione del pubblico più di 12 mila volumi all'interno del centro civico della Circoscrizione, situata in via Stradella 192.

Il lavoro del centro nel corso degli anni non è certamente passato inosservato agli occhi delle istituzioni, tra cui Regione, Comune di Torino e oggi la Circoscrizione 5. Quest'ultima oltre ad aver consentito il cambio di sede, precedentemente sita in via Principessa Isabella, sostiene anche economicamente importanti progetti come la creazione di un quaderno riguardo la storia del centro.