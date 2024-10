Confcooperative lancia dal TTG di Rimini il progetto di turismo di comunità [VIDEO]

Per la prima volta Confcooperative Cultura Turismo e Sport ha deciso di essere presente presente con uno stand al TTg di Rimini, occupandosi del tema del turismo Made in Italy e del turismo di comunità.

Bongiovanni: "L'importanza di fare rete"

"Occorre farlo con uno sguardo di filiera", ha spiegato Irene Bongiovanni, presidente nazionale Federcultura Cooperative. "Lo facciamo unendoci con altri soggetti importanti: Cna, Banche di credito cooperativo, con l'associazione Italiana Agenti di viaggio e con Cna turismo, per promuovere il turismo delle aree interne mettendoci in filiera con le altre realtà".

Bongiovanni sottolinea poi come Confcooperative rappresenti proprio "le imprese che operano in queste aree interne, con le cooperative di comunità, con il mondo delle banche di credito cooperativo, il primo gruppo bancario in Italia per esposizione all'interno del settore turistico".

"Far scoprire un'Italia diversa e cooperativa"

"Ecco perché agire in filiera può fare la differenza - ha concluso Bongiovanni - per fare in modo che il turismo di comunità diventi una destinazione reale per i viaggiatori, per far scoprire anche un'Italia diversa e cooperativa".