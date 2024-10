Stato di agitazione alle Alten: domani una intera giornata di sciopero

Prosegue lo stato di agitazione per le lavoratrici e i lavoratori della ALTEN Italia, multinazionale francese che fornisce consulenza informatica sia nel settore bancario, assicurativo ed industriale.

Un colosso del settore, con 5000 dipendenti in Italia e circa 700 a Torino, con un solido capitale, tale da potersi permettere di autofinanziare i propri piani di crescita ed elargire decine di milioni di dividendi agli investitori di borsa.

Eppure, nonostante i risultati brillanti, nega la possibilità di un riconoscimento economico a chi, nei fatti, quotidianamente, contribuisce a costruire lo sviluppo e la crescita dell’Azienda stessa.

Le lavoratrici ed i lavoratori di ALTEN Italia rivendicano un contratto integrativo aziendale dignitoso, che includa un percorso di riconoscimento e di sostegno a tutti i dipendenti dell’Azienda attraverso istituti normativi ed economici, politiche di welfare efficaci ed un adeguamento del ticket restaurant, fermo orami da oltre 10 anni.

“Come emerso durante l’Assemblea Nazionale – precisano Mario Adinolfi della Filcams Cgil e Sebastino Basile della Fisiscat Cisl di Torino - i dipendenti di ALTEN Italia sono stanchi dell’atteggiamento aziendale, ormai ingiustificabile. Il coordinamento unitario ha pertanto deciso di indire uno sciopero nazionale per dar voce a tutte le lavoratrici ed i lavoratori e far valere i loro diritti e meriti negati”.

Si è deciso, pertanto, la proclamazione di uno SCIOPERO in ALTEN Italia per l'intera giornata di venerdì 11 ottobre, con presidio dalle ore 10 alle 12 in via Nizza 262.