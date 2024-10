Adorazione: il nuovo teen drama Netflix è firmato dalla torinese Francesca Tozzi

Dopo il successo del romanzo di Alice Urciuolo, edito da 66thand2nd nel 2020 ed entrato in dozzina al Premio Strega, si prepara a debuttare la versione seriale prodotta da Picomedia per Netflix.

Adorazione è la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con la scomparsa di una di loro, la serie teen drama a tinte thriller è stata adattata liberamente e sceneggiata da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

Quest'ultima è una giovane autrice torinese, già sceneggiatrice di serie animate come Atchoo! e Topo Gigio, firma il soggetto di serie e le sceneggiature di alcuni episodi, che come tutta la serie vedono alla regia di Stefano Mordini (Acciaio, La scuola cattolica).

Nel cast della serie, oltre a un numero di giovani protagoniste e protagonisti esordienti, figurano interpreti di spicco come Ilenia Pastorelli, Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza, Mario Sgueglia, nonché la nota cantante Noemi al suo esordio come attrice. Adorazione vanta un altro collegamento eccellente con il mondo della musica italiana: la sigla originale composta per l’occasione dal rapper Fabri Fibra.

I primi due episodi della serie saranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella prestigiosa cornice di Alice nella Città.

L’intera serie sarà poi disponibile su Netfilx a partire dal 20 novembre 2024.