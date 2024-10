Per la rassegna Musica – Magia dei Luoghi, il concerto In un sogno Reale

Prosegue l’avvincente itinerario della Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi” di Alchimea con una tappa nelle suggestioni di un universo sonoro onirico e fiabesco: in occasione della Giornata delle Famiglie al Museo, Domenica 13 Ottobre 2024, il Gruppo Cameristico Alchimea andrà in scena nel prestigioso palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio, sede del Museo Archivio Reale Mutua di Torinonell’ambito di un’articolata giornata dedicata alle famiglie e alla cultura.

Il concerto “In un sogno Reale” (ore 17, ingresso libero e gratuito) si presenta come un appassionante viaggio musicale guidato dall'inedita formazione del Gruppo Cameristico Alchimea con Danilo Putrino, flauto, Stella Aurora Mattea, violino, Sara Terzano, arpa celtica e arpa moderna e Roberto Mattea, percussioni; il ricco programma è stato scelto dall’ensemble per immergersi in un mondo sonoro tra il reale ed il fantastico attraverso le atmosfere celtiche e fiabesche di un variopinto repertorio dalla musica tradizionale del Nord Europa al Romanticismo. Il concerto sarà preceduto dalla consueta visita guidata al Museo Archivio Reale Mutua (ore 16 gratuito) dando così la possibilità di vivere con maggiore consapevolezza la bellezza ed il significato del luogo teatro del concerto.

In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo, inoltre, il Duo Arpa e Percussioni Rosarthum di Alchimea coinvolgerà i bambini e le famiglie in un laboratorio creativo musicale (ore 15, gratuito) atto a trasformare materiale di riciclo in strumenti musicali creando un’allegra orchestra che darà nuova vita ad oggetti in disuso trasformati in strumenti per suonare insieme.

Anche quest'anno, infatti, il Museo Archivio Reale Mutua aderisce alla Giornata delle Famiglie al Museo il 13 ottobre. La giornata F@MU nasce con l’intento di aiutare le famiglie a “stare insieme” almeno una giornata, favorendo i rapporti genitori-figli attraverso attività idonee e pensate per l’occasione: chi meglio dei musei e dei luoghi di cultura può provvedere a tale scopo, fondendo riservatezza e accoglienza, gioco e conoscenza?

Alchimea ed il Museo Archivio Reale Mutua hanno avuto modo di collaborare insieme già lo scorso anno in occasione dell’evento internazionale “Pop in Torino”: in occasione della quarantesima edizione di “Pop in the City”, il primo raid urbano che, dal 2012, coinvolge le città europee in una serie di challenge per valorizzare il territorio e le bellezze che custodisce, Alchimea ha portato il suo contributo realizzando una delle 31 challenge in programma. Nella sosta presso il Museo Archivio Reale Mutua l'arpista Sara Terzano e il percussionista Roberto Mattea hanno messo in scena quella che è stata definita "una sfida musicale a suon di arpa e percussioni" nella tappa chiamata "Fiaba" inserita nel settore Cultura. I turisti, in gran parte francesi, si sono sfidati imparando in soli venti minuti a... suonare l'Arpa e le Percussioni; a conclusione di ogni challenge si è creato il momento per un micro-concerto finale guidato da Sara e Roberto con i partecipanti scatenati e/o rilassati e pieni d'entusiasmo. L'evento è stato realizzato in collaborazione con “Turismo Torino e Provincia” e ha visto la partecipazione di importanti enti, attività e associazioni attivi sul territorio.

Con lo stesso vivace spirito di aggregazione, Alchimea coinvolgerà bambini, ragazzi e famiglie nel Laboratorio di Domenica 13 Ottobre dal titolo “Risuona insieme” che culminerà in una festosa performance musicale.



Per info: www.alchimea.it