Alla scoperta di DGV Travel, il tour operator di riferimento per i grandi viaggiatori

Prenotare il viaggio dei propri sogni con un click, in modo semplice, veloce e senza uscire da casa: è questa la formula di DGV Travel, il tour operator online specializzato in tour di gruppo e viaggi personalizzati, noto nel settore turistico per il suo approccio innovativo.

Complice di questo successo, un portale all’avanguardia, che unisce all'efficienza dei mezzi digitali la creatività e la competenza di un servizio valorizzato dall'esperienza umana.

Dgvtravel.com: il viaggio dei sogni a portata di click

Tutta la formula di DGV Travel è racchiusa nel portale dgvtravel.com, uno spazio online altamente reattivo, caratterizzato da una perfetta navigabilità. Per la sua piattaforma digitale, il tour operator ha puntato infatti su un’interfaccia utente immediata e dall'elevata velocità di caricamento, grazie alla quale si possono trovare informazioni su viaggi, itinerari e destinazioni con la massima semplicità possibile.

Ma a sancire il successo del tour operator online è soprattutto il modello operativo rapido e all'avanguardia: sul sito di DGV Travel è possibile infatti richiedere il preventivo con un semplice click e riceverlo velocemente via email o su WhatsApp. Un'esperienza digitale completa, pensata per tenere il passo con le esigenze dei viaggiatori moderni, sempre più spesso orientati verso piattaforme digitalizzate che permettano di ricercare, pianificare e prenotare un viaggio online senza soluzione di continuità.

La prenotazione del viaggio online garantisce inoltre il superamento delle classiche criticità connesse al ricorso alle normali agenzie, presso le quali la pianificazione e la prenotazione di un viaggio avviene in genere soprattutto in presenza e negli orari di apertura.

Il modello di business adottato dal tour operator, pur restando fedele alla formula basata sulla consulenza, prende le distanze da questo metodo operativo, garantendo la prenotazione di un viaggio anche da remoto, indipendentemente dal momento della giornata. L'esperienza digitale di DGV Travel offre infatti l'opportunità di pianificare un viaggio in qualunque momento, così che tutto può essere gestito in modo flessibile e secondo le proprie tempistiche.

Naturalmente, grazie alla competenza di uno staff che conosce in modo approfondito tutte le destinazioni in catalogo, pianificare e prenotare un viaggio con DGV Travel è da sempre garanzia di affidabilità. Il processo consente infatti di avere la certezza di prenotare il miglior itinerario possibile.

Dall'innovazione al supporto H24: i vantaggi di viaggiare con DGV Travel

La proposta di DGV Travel è strutturata per tenere il passo con le tendenze di un settore in continua evoluzione. L'approccio innovativo del tour operator, sebbene distante dalle classiche agenzie, prevede anche sul superamento della formula standardizzata dei viaggi online, con l'obiettivo di fare spazio a una proposta di itinerari e tour personalizzati, in cui ogni programma è definito completamente su misura.

Difatti, in qualità di servizio creato da veri e propri appassionati di viaggi, DGV Travel sa molto bene che ogni viaggiatore ha gusti ed esigenze specifiche. Per questo, dal programma agli spostamenti, dalle esperienze agli hotel, nella pianificazione di ogni viaggio tiene sempre conto delle singole preferenze: un approccio che mira a formulare un itinerario coinvolgente, che possa lasciare dei ricordi duraturi.

L'attenzione ai trend che influenzano periodicamente il mondo dei viaggi, consente inoltre allo staff di DGV Travel di rispondere efficacemente ai cambiamenti nelle preferenze dei clienti. Tutto ciò valorizzato da una fase di affiancamento che comincia con la pianificazione dell'itinerario e prosegue anche durante il viaggio, per offrire un supporto concreto ogni qualvolta ce ne sia bisogno.

DGV Travel garantisce infatti un servizio assistenza completo attivo 24 su 24 via mail e via telefono, che affianca i viaggiatori e offre il suo contributo al verificarsi di ogni minimo imprevisto. Il servizio assistenza permette di viaggiare in tutto il mondo, avendo alle spalle il supporto costante di uno staff specializzato, che aiuta a viaggiare con la massima sicurezza, qualunque sia la destinazione prevista.