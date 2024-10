Block notes personalizzati: come sceglierli e sfruttarli nel migliore dei modi

Anche nell’epoca del digitale, saper prendere appunti è di fondamentale importanza, che si tratti di annotare una semplice idea o di tener traccia in maniera completa delle attività che si svolgono giorno dopo giorno. Per questo motivo, i block notes sono prodotti di cui non si può proprio fare a meno, preziose risorse pubblicitarie che possono essere sfruttate come omaggi da distribuire ai clienti o ai dipendenti. Disponibili in una grande varietà di rilegature, i taccuini per gli appunti possono essere stampati anche nelle pagine interne. La versatilità è senza alcun dubbio il punto di forza di tali articoli; volendo, poi, è possibile customizzare dei quaderni con la rilegatura spillata. Ma gli appunti si possono prendere anche su dei semplici post it, che a loro volta si prestano a essere personalizzati e si dimostrano decisamente utili sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni. Dai block notes incollati a quelli a spirale, insomma, il mercato mette a disposizione un ampio assortimento di proposte.

Alla scoperta dei block notes incollati

Nel novero dei block notes personalizzati vanno segnalati quelli incollati: si tratta dei più usati anche in virtù della loro versatilità, dal momento che hanno la capacità di adeguarsi a qualunque necessità dal punto di vista comunicativo. Facili da personalizzare, i block notes incollati sono ideali per riportare non solo il logo di un’azienda, ma anche un intero messaggio pubblicitario. Il numero di fogli che è possibile inserire è variabile, da un minimo di 25 a un massimo di 100, con una soluzione intermedia di 50. Per customizzare non bisogna far altro che decidere l’orientamento, che può essere orizzontale o verticale, e definire il formato, che può essere A4, A5o A6.

La rilegatura a brossura incollata

La rilegatura a brossura incollata può essere collocata sia sul lato corto che sul lato lungo; in tutti i casi, è possibile strappare senza difficoltà le pagine, che poi verranno usate in base alle necessità, anche singolarmente. Un’eventualità che è sinonimo di comodità, dal momento che il messaggio pubblicitario si potrà diffondere in misura ancora più consistente. D’altro canto non sono pochi i potenziali impieghi dei block notes incollati, davvero utili per prendere appunti velocemente in occasione degli eventi aziendali. Si può pensare di distribuire questi prodotti a potenziali clienti o agli stessi dipendenti: oggetti pubblicitari così pratici sono adatti a tutti. La portabilità è un altro vantaggio che merita di essere messo in evidenza, a maggior ragione nel caso dei modelli di piccolo formato; ne discende una straordinaria facilità di utilizzo, che si presta alla perfezione a qualunque campagna di marketing.

Fare acquisti sul sito di Gadget365: ecco perché conviene

Scegliere il sito web di Gadget365 per l’acquisto di block notes personalizzati è una soluzione davvero conveniente, poiché il catalogo di questo negozio online offre il meglio a cui si possa attingere per fare pubblicità in maniera professionale. I prezzi vantaggiosi rappresentano uno dei punti di forza di questo shop: in molti casi, infatti, i gadget low cost sono i migliori per catturare l’attenzione, e Gadget365 ne offre la dimostrazione esemplare.

Le caratteristiche dei block notes con copertina

Oltre ai block notes incollati, di cui si è parlato in precedenza, vale la pena di citare quelli con copertina, ideali per conferire un tocco di raffinatezza allo stile di chi li utilizza. Le peculiarità di comodità e praticità sono ovviamente le stesse, ma in questo caso ci sono più opzioni di scelta per ciò che concerne la stampa delle pagine interne, che possono essere in bianco, a righe, a quadretti o personalizzate in quadricromia. Volendo, si può customizzare il supporto di copertina con la plastificazione, che a sua volta può essere opaca, lucida o del tipo soft touch. Anche in questo caso si può scegliere tra il formato A4, il formato A5 e il formato A6, ma nulla vieta di ricorrere a soluzioni su misura. La copertina in corrispondenza della rilegatura incollata assicura una sensazione di prestigio e trasmette un’impressione di solidità: in effetti le pagine sono più protette.