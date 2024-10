A Nichelino la vegetazione nasconde il semaforo di via San Francesco

Il problema del verde rigoglioso, che in taluni casi diventa quasi una giungla urbana, torna prepotentemente di attualità a Nichelino.

Il semaforo oscurato

Dopo le segnalazioni arrivate durante i mesi estivi, ora il problema si ripropone anche in autunno. In via San Francesco, all'angolo con via Juvarra, la vegetazione imperante è arrivata a nascondere (o quasi) il semaforo, con i problemi che ne conseguono per gli automobilisti e per i pedoni che attraversano sulle strisce in quel tratto di strada.

Quando scatta il rosso?

Il grosso albero, con i suoi lunghi rami e le foglie, fa da scudo al semaforo, rendendo complicato riuscire a vedere quando scatta il verde piuttosto che il rosso. Il problema è stato già segnalato all'Amministrazione comunale, che confida di far intervenire i tecnici quanto prima per porre rimedio alla situazione.