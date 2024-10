Nuovo Cup, premiati i vincitori dell'Hackathon

Sono "Smiling Cup" "Gpi4Ai - Decision" e "Smart Cup Monitoring" i progetti vincitori dell'AI Hackathon per la realizzazione del nuovo Centro Unico Prenotazioni (CUP) implementato con l'intelligenza artificiale.

L'attesa premiazione si è svolta questa mattina, 11 ottobre, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte alla presenza dell'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, e del direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli.

«Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo innovativo processo – ha sottolineato l'assessore Riboldi -, da Azienda Zero alle Università, al Politecnico di Torino, alle imprese e ai ricercatori. L'innovazione è un approccio fondamentale per cambiare in meglio la sanità piemontese, all'insegna della massima trasparenza. Siamo davvero soddisfatti della risposta e nei prossimi mesi proseguiremo con iniziative analoghe anche in altri settori della sanità».

I tre progetti vincitori sono stati individuati tra gli otto team finalisti scelti dalla giuria composta da Rodolfo Orazietti, membro di Cittadinanzattiva, Umberto Ricardi, vice rettore per l'area medica e per la ricerca biomedica dell'Univesità di Torino, e Maurizio Rizzetti, direttore della struttura complessa Innovazione, Tecnologie, Processi e ICT dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

«Oggi si è dimostrato come l'hackathon sia stata la soluzione ottimale per avere i migliori progetti da applicare al nuovo Cup della Regione Piemonte – ha spiegato il direttore Leli – Un ringraziamento particolare, oltre a tutti i partecipanti, i mentor e i facilitatori, alla giuria che ha decretato i vincitori. Ora, grazie a tutte le proposte pervenute, potremo procedere nella gara per dotare i cittadini piemontesi di un sistema innovativo e di qualità per la gestione delle prenotazioni».

Nello specifico i tre progetti vincitori sono:

per l'area assistente virtuale per la prenotazione e per il supporto dei pazienti, a cui hanno partecipato quattro team, è risultato vincitore il progetto "Smiling Cup" presentato da Amedeo di Tommaso, Ivan Porro, Davide Presutti, Francesco Rienzi, Fabio Sattolo, Giampaolo Stopazzolo e Corrado Tritto.

per l'area analisi predittiva delle prenotazioni, a cui hanno partecipato sette team, è risultato vincitore il progetto "Gpi4Ai - Decision" presentato da Ismaela Avellino, Joy Battocchio, Andrea Buccoliero, Isabella Della Torre, Davide Guidolin e Giovanni Oliverio.

per l'area rilevamento anomalie delle prenotazioni, a cui hanno partecipato due team, è risultato vincitore il progetto "Smart Cup Monitoring" presentato da Martina Bertoldi, Ilenia Campo, Marie Christine Giuliano, Loris Maccione e Marta Quitadamo.

Una mezione speciale è stata poi riconosciuta al progetto "Dora, l'assistente virtuale per la salute" presentato dal team composto da Sara Azzone, Anna Cristina, Aurora del Re, Erika Piscopo e Clara Simonetti.

«Come ho più volte ripetuto – ha concluso l'assessore Riboldi -, il Cup e le liste d'attesa, ad esso strettamente collegate, sono una priorità assoluta del mio mandato; quindi con oggi diamo il via a una nuova fase della sanità piemontese, dove tecnologia, innovazione e ricerca si fondono per dare un nuovo servizio ai piemontesi. Ora, come detto, Azienda Zero bandirà entro l’anno la gara, che andrà ad aggiungersi a quella già avviata per il call center».