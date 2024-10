Portici di Carta, l'ultimo Tozzi, Angela Molina: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 13 ottobre

EVENTI

PORTICI DI CARTA

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre



La manifestazione autunnale del libro, Portici di Carta, torna per la sua 17esima edizione con i suoi 2 chilometri di libreria lungo il centro, tra piazza Castello e Porta Nuova. Da sabato 12 e domenica 13 ottobre, 68 librerie torinesi, 62 case editrici e 41 espositori “Il libro ritrovato” (libri antichi e fuori catalogo), sono pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età, oltre che turisti e visitatori. Novità di quest’anno, l’anteprima venerdì 11 ottobre, che accoglierà Matteo Bussola, e un pomeriggio speciale venerdì 18 ottobre, che vedrà ospite Paula Hawkins, autrice del best seller internazionale La ragazza del treno (Piemme), che presenterà il suo nuovo thriller psicologico. Il programma vedrà la presenza di ospiti italiani e internazionali, tra questi Marco Balzano e Marco Revelli; Rosi Braidotti e Fabio Geda; Cristina Cassar Scalia e il nipote Giulio; Diego De Silva e Luciana Littizzetto; Francesco Filippi e Gianni Armand-Pilon; Carlotta Fruttero e Teresa Cioffi; Björn Larsson (Svezia); Antonella Lattanzi; Andri Snær Magnason (Islanda) e Laura Pezzino; Rocco Papaleo.

INFO: www.salonelibro.it





CONCERTI

UMBERTO TOZZI

Sabato 12 ottobre ore 21



Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2.000 concerti, Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con uno straordinario tour mondiale, “L'ultima notte rosa the final tour".

INFO: Inalpi Arena, corso Sebastopoli, www.inalpiarena.it



SOTTO LO STESSO CIELO

Dall'11 al 13 ottobre

La musica come strumento di dialogo e coesione sociale alla portata di tutti. Prende le mosse da questa premessa Sotto lo stesso cielo. La musica che include, il festival ideato da Lingotto Musica in coproduzione con Fondazione Sermig - Arsenale della Pace che dall’11 al 13 ottobre si articola in un lungo weekend di concerti, conferenze e flash mob diffusi a ingresso gratuito negli ambienti dell’Arsenale della Pace di Torino, nelle chiese e nei centri di formazione dei quartieri torinesi Aurora e Barriera di Milano. La mission della prima edizione del festival, intitolata Consonanze dal mondo, è doppia: innanzitutto divulgativa, con conferenze a cura di esperti etnomusicologi che rifletteranno sul tema della multiculturalità in ambito musicale all’Auditorium del Sermig e al Centro di formazione professionale Valdocco.

INFO: lingottomusica/sottolostessocielo.it





CINEMA

MARTIN SCORSESE

Martedì 8 ottobre

Il grande cinema torna a mettersi in luce, a Torino. Martin Scorsese arriverà il prossimo 7 ottobre in città per ricevere il Premio Stella della Mole durante una serata in suo onore nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. L'evento, organizzato dal Museo nazionale del Cinema, prevede anche un incontro con il pubblico tra il maestro e gli appassionati in occasione di una Masterclass e di una retrospettiva.Dunque, appuntamento alle 19:30 di lunedì al Museo Nazionale del Cinema, con la Cerimonia di premiazione nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. Il giorno successivo, invece, a partire dalle 17.30 ci sarà il red carpet sempre presso il simbolo di Torino in via Montebello 22. Alle 18 è fissatso l'inizio della Masterclass, mentre alle 20, presso il Cinema Massimo, comincerà la retrospettiva. L'apertura delle prevendite è fissata per il 2 ottobre: dalle 10 sul sito del Museo del Cinema e dalle 16.30 su quello del Cinema Massimo.

INFO: www.museocinema.it/it

CONTEMPORANEA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Da martedì 8 a sabato 12 ottobre

Torna Contemporanea International Film Festival, il festival di cinema e arti visive dedicato agli sguardi delle donne. Registe, artiste, attrici saranno protagoniste di incontri, proiezioni, rassegne e di un concorso internazionale dedicato ai talenti emergenti, la cui presidente di giuria quest’anno è la regista americano-belga Jessica Woodworth. Il simbolo di questa terza edizione è un'icona del cinema italiano nel mondo: Lina Wertmüller. A ricordarla, nel corso della serata inaugurale, sarà la celebre attrice spagnola Ángela Molina, musa di Luis Buñuel, che l’ha lanciata nel panorama internazionale con il film “Quell’oscuro oggetto del desiderio”. Durante la serata d’apertura, che si terrà per la prima volta al Cinema Massimo per consolidare la storica collaborazione tra Distretto Cinema e Museo Nazionale del Cinema, Molina condividerà i ricordi legati a Lina Wertmüller, presentando la proiezione di “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti”, film che le valse il David di Donatello come Miglior attrice protagonista e il Nastro d'argento come Miglior attrice straniera. L’omaggio alla regista proseguirà il 9 ottobre al Cinema Monterosa con la proiezione del suo classico del 1973,“Film d’amore d’anarchia”.

INFO: www.contemporaneafilmfestival.com

MIMMO CALOPRESTI

Mercoledì 9 ottobre ore 20

Ospite della IV edizione del Festival dell’Accoglienza, il regista Mimmo Calopresti arriva a Torino per una proiezione speciale del suo lavoro più recente, il film documentario “Cutro, Calabria, Italia”, (Italia, 70’, 2024) che si terrà mercoledì 9 ottobre alle ore 20 nella sala 1 del Cinema Romano. Il documentario racconta la tragedia avvenuta a Cutro quando, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, il caicco Summer Love, partito da Izmir, in Turchia, con oltre 180 persone a bordo, si schiantò contro una secca tra le alte onde della tempesta e naufragò davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone: persero la vita 94 migranti, tra cui 34 minori. Imprecisato fu il numero dei dispersi. Con “Cutro, Calabria, Italia” il regista Mimmo Calopresti ha voluto trovare un senso a quel che è successo, facendo la sola cosa da fare: raccontare. Senza pregiudizi e intenti sociologici, ha ascoltato i cutresi che non sono rimasti indifferenti di fronte alla sciagura avvenuta, per conoscerli a fondo, cercando di tracciare una linea di umanità, unire il dolore alla speranza.

INFO: https://festivalaccoglienzatorino.it/



TRIFOLE

Giovedì 10 ottobre ore 20.30

Al Cinema Romano si svolgerà la proiezione di Trifole – Le radici dimenticate di Gabriele Fabbro e con Umberto Orsini ORSINI, Ydalie Turk, Margherita Buy. Alla proiezione sarà presente il cast. Dalia, una giovane ragazza cresciuta a Londra senza motivazioni né aspettative per il futuro, viene mandata dalla madre in un paesino nelle Langhe, a prendersi cura del nonno Igor, con la speranza che la vita rurale aiuti la ragazza a trovare la sua strada. All'arrivo Dalia scopre che il nonno, la cui salute peggiora di giorno in giorno a causa della demenza senile, ha ricevuto una notifica di sfratto dovuta all'espansione delle aziende vinicole locali, che sperano di impossessarsi della terra, un tempo destinata ai cercatori di tartufi. Per trovare in poco tempo una somma di denaro sufficiente per pagare la casa ed evitare lo sfratto, Igor decide di condividere i segreti dei trifolao con la nipote e di mandarla nei boschi insieme alla cagnolina Birba, alla ricerca di un grande tartufo bianco, in modo di salvare, con il suo valore inestimabile, la loro casa.

INFO: https://www.cinemaromanotorino.com/

MARCELLO MASTROIANNI

Fino al 28 ottobre

A cento anni dalla sua nascita, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Distretto Cinema rendono omaggio a Marcello Mastroianni. Fino al 28 ottobre 2024 la cancellata esterna della Mole Antonelliana ospiterà 12 pannelli di grande formato che riproducono 17 ritratti, intensi e scanzonati al tempo stesso, capaci di rivelare le tante anime dell’istrionico attore italiano. Le fotografie, selezionate da Roberta Basano (Responsabile della Fototeca del Museo Nazionale del Cinema), provengono dall’archivio fotografico di Angelo Frontoni, di proprietà del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e del Museo Nazionale del Cinema.

INFO: www.museocinema.it/it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it





ONE (WO)MAN SHOW

ROBERTA BRUZZONE

Giovedì 10 ottobre ore 20.30



Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense, sorprende il pubblico con il suo "Favole da incubo", che ha catturato l'attenzione tanto da registrare il primo "sold out" della stagione. La criminologa da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne racconterà i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un'analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

HO INCONTRATO GABER

Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre ore 21



Rocco Barbaro recita Gaber. Per ridare vita, corpo, sostanza, suono, forma a quello che possiamo considerare ormai un classico del teatro italiano. Dieci bellissime canzoni, cinque monologhi, uno scritto originale, sono questi gli ingredienti dello spettacolo.

INFO: Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99/B, www.facebook.com/piccoloteatrocomico





TEATRO

COSE CHE SO ESSERE VERE

Fino al 27 ottobre. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; Domenica ore 16; Lunedì riposo



Debutto in prima nazionale per questo spettacolo di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia di Valerio Binasco, che apre la stagione del Teatro Stabile. I protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma, che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, sono lo stesso direttore artistico dello Stabile, Binasco, e Giuliana De Sio. La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, ed è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. “Si tratta di un testo dal grande impatto emotivo”, spiega lo Binasco. “Bovell penetra infatti senza pudore in tutti i sentimenti che possono dar vita a un ritratto di famiglia e cattura la nostra commozione”.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, euro 37-34, tel. 0115169555 – 800235333 – teatrostabiletorino.it

COSE CHE SO ESSERE VERE - RETROSCENA

Mercoledì 9 ottobre ore 17.30

Valerio Binasco e gli attori della Compagnia che porta in scena lo spettacolo di debutto della stagione dello Stabile, "Cose che so essere vere" di Andrew Bovell, dialogano con Armando Petrini (DAMS/Università di Torino).

INFO: Teatro Gobetti, via Verdi 8, Sala Pasolini, ingresso libero, prenotazione obbligatoria su teatrostabiletorino.it

INCANTI

Fino a domenica 13 ottobre



Torna il Festival del Teatro di Figura, che vede come protagonisti burattini, marionette, ombre, pupazzi, oggetti di uso quotidiano. Il programma è ricco di eventi ospitati alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Alcuni titoli? “I Persiani”, “Five lines”, “Libero zoo”, “En attendant Kyoto”.

INFO: Programma completo e informazioni su www.casateatroragazzi.it e su www.festivalincanti.it

NOVECENTO

Martedì 8, giovedì 10 e sabato 12 ottobre ore 19.30; mercoledì 9 e venerdì 11 ottobre ore 20.45; domenica 13 ore 16

Una nuova versione del celebre monologo di Alessandro Baricco, a due anni di distanza dalla scomparsa di Eugenio Allegri, suo storico interprete. La regia è firmata da Gabriele Vacis, arricchita di ricordi e racconti.

INFO: Teatro Gobetti, Via Rossini 8, tel. 0115169555, www.teatrostabiletorino.it

FOLGORAZIONI

Mercoledì 9 ottobre ore 18



In occasione della 74a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro l’Associazione culturale Vera Nocentini, in collaborazione con Teatro e Società e l’Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare, presenta uno spettacolo di teatro da tavolo dedicato alle vittime degli incidenti sul lavoro, scritto e interpretato da Claudio Montagna.

INFO: Auditorium - Polo del '900, via del Carmine 14, Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, sito web www.fondazioneveranocentini.it

ZAZEN

Mercoledì 9 ottobre ore 21



È un’opera originale che nasce in un dojo metropolitano, il Dojo Zen Mokusho di Torino. Monaci e praticanti Zen condividono il palcoscenico con un gruppo di artisti che ne rappresentano, evocano e raccontano gli stati mentali. La staticità dei monaci seduti in meditazione dialoga continuamente con l’azione: il pubblico scopre l’esperienza esistenziale dei personaggi in un percorso che via via svela tracce profonde del pensiero buddhista. Con Alice Camoriano, Alice Corni, Gabriele Girondi,Anita Petrillo, i praticanti del Dojo Mokusho. Musica dal vivo Margherita Marincola e Leonardo Ostuni. Pittura Sumi-e Raf Chigyo Ianzano. Disegno luci: Rebecca Agostinelli. Rigger: Davide Bertorello. Regia di Federica Crisà.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8

https://www.pagliacce.it/festival-pagliacce/

LIBERO ZOO

Sabato 12 ottobre ore 16.30, Domenica 13 ottobre ore 11



Il pluripremiato illustratore per l’infanzia Gek Tessaro, che porta in scena storie poetiche e suggestive con una tecnica di sua invenzione - il teatro disegnato -, dà vita al mondo delle bestie disegnandole e animandole dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo. Tanto basta per essere catturati in questo coloratissimo mondo che celebra la vita e la meraviglia delle differenze. Adatto ai bambini dai 3 anni.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, Torino, tel. 011 19740280, www.casateatroragazzi.it

URLA SILENZIOSE

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre ore 17

Lo spettacolo è ispirato a “Il grido del gabbiano”, autobiografia scritta da Emmanuelle Laborit, prima attrice sorda a vincere il premio Molière (1993), sempre in prima linea nelle battaglie contro l’emarginazione e per i diritti delle persone sorde, e attualmente direttrice artistica dell’International Visual Theatre di Parigi. Racconta inoltre altre storie reali di ingiustizie subite nella vita quotidiana da persone sorde, a partire dai due performer che si esibiscono in scena. Regia di Valentina Aicardi.

INFO: Fondazione Sandretto, via Modane 16, www.fertiliterreniteatro.com

IN DIFESA DEL FRATELLO CAINO

Sabato 12 ottobre ore 20.45

Virtuosismo per attrice sola, è uno spettacolo leggero e ironico che utilizza come pretesto per una riflessione sulla vita e sulla giustizia l'episodio biblico dell'uccisione di Abele da parte di suo fratello Caino. Progetto dell’Associazione Avvenimenti, di e con Alice Corni.

INFO: Sala Scicluna, via Martorelli 78, prenotazioni al num. 3474002314

ESPERIENZE D.M.

Domenica 13 ottobre ore 17 e 21



Dopo un esaltante sold out nella scorsa stagione le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, tornano con uno spettacolo completamente nuovo, con nuove esperienze e nuove storie, ma con la stessa coinvolgente energia. Unica cosa a non cambiare il tema: storie di sesso con un finale non proprio a lieto fine.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 0116698034, www.teatrocolosseo.it





COMICITA' E RISATE

PAOLO ROSSI

Martedì 8 ottobre ore 21



Il collettivo Torino Comedy Lounge inaugura la sua ottava stagione di spettacoli con "Pane o libertà", ultimo monologo del comico, attore, cantautore e regista Paolo Rossi. Uno spettacolo che unisce stand-up comedy, commedia dell’arte e commedia greca.

INFO: Cubo Teatro, Off Topic, via Pallavicino 35, www.torinocomedylounge.it

PAGLIACCE

Da Giovedì 10 a Domenica 13 ottobre



Torna l'unico evento in Italia dedicato alle donne che fanno ridere: il Festival internazionale di donne clown, giunto alla terza edizione. Quattro giorni intensi di spettacoli, incontri, laboratori, arricchiti anche da qualche momento di festa. L'iniziativa porta in Piemonte le migliori artiste internazionali della comicità pronte, certo, a far ridere i piccoli ma soprattutto gli adulti, abbattendo i pregiudizi. Il tema? “La risata non ha genere”. I numeri? 13 compagnie, 19 artiste, 20 spettacoli, 3 sedi, 3 workshop, 47 volontari.



INFO: Tutti gli spettacoli e le attività di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre si svolgeranno allo Chapiteau Madera dello Spazio Bunker, in via Paganini 0/200. Lo spettacolo di Gardi Hutter è in programma allo Spazio Flic dello Spazio Bunker. Gli spettacoli di domenica pomeriggio saranno invece allo Spazio Edisu/ Off Topic di via Pallavicino 35. Biglietti 13-10 euro, tel. 3351657075, web www.pagliacce.it/festival-pagliacce

CARLO AMLETO

Sabato 12 ottobre ore 21



Prima data dello spettacolo di uno dei fenomeni comici del momento. Il titolo? "Scherzo N°1, Opera Prima". Comico, attore e musicista, Amleto torna in scena con un mix di comicità e musica, sketch e canzoni, il suo ormai famosissimo Tg0 e la poesia, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale. A maggio 2023 è uscito il suo primo album “Facciamo che io ero”, in cui convivono tutte le sue anime artistiche: quella musicale, quella comica e quella attoriale.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, biglietti 23 euro, tel. 0114241124 – www.teatrodellaconcordia.it

PIAZZA PARADISO CABARET

Domenica 13 ottobre ore 18.30



Protagonista della serata l'attrice e imitatrice Emanuela Aureli, noto volto televisivo, che porterà in scena il suo spettacolo “Mamma ho perso l’Aureli”.

INFO: Centro Commerciale Piazza Paradiso, piazza Bruno Trentin, 1 Collegno, www.piazzaparadiso.it





DANZA

FRAGILI FILM / SOLO AGLI SPECCHI

Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre ore 19.30



Ultimo capitolo del pluriennale Progetto RIC.CI ideato e diretto da Marinella Guatterini, dedicato a Marianna Troise, danzatrice e coreografa scomparsa lo scorso giugno. Il dittico sarà in scena nella Sala Piccola del teatro.

INFO: Fonderie Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

BEYTNA

Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre ore 20.45



Lo spettacolo di Omar Rajeh è il frutto della collaborazione tra quattro coreografi e quattro musicisti, che si ritrovano sul palco davanti a un banchetto di pietanze. Beytna è un invito nella casa dell’altro. Un invito che conferma la diversità, tocca le forme e le situazioni del passato, ricerca un nuovo ritmo, un nuovo schema, una nuova logica. Lo spettacolo, che vede tra gli interpreti lo stesso Omar Rajeh, direttore della compagnia Maqamat, andrà in scena nella sala grande del teatro.

INFO: Fonderie Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it





MOSTRE

BEYOND ALIEN H. R. GIGER

Fino al 16 febbraio 2025

Alien è in città. A dieci anni dalla scomparsa di Hans Ruedi Giger, il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito - Mastio della Cittadella di Torino rende omaggio alla mano dietro la creazione dell’iconico mostro extraterrestre. Fino al 16 febbraio 2025, apre la mostra 'Beyond Alien: H.R. Giger', un percorso espositivo che racconta uno degli artisti più affascinanti e controversi del secondo Novecento, che presenta la più ricca collezione di opere del maestro esposte in Italia. La mostra, a cura di Marco Witzig, massimo esperto internazionale dell’artista, è prodotta da Navigare s.r.l, in coproduzione con Glocal Project e ONO arte e vuole ripercorrere l’intera carriera del grande maestro svizzero che ha profondamente cambiato e influenzato il surrealismo, l’horror fantascientifico e l’immaginario gotico contemporaneo. Oltre settanta pezzi originali fra dipinti, sculture, disegni, fotografie, oggetti di design e video provenienti dal Museo Giger, in Svizzera, diretto da Carmen Giger, vedova del maestro.INFO: https://www.museocinema.it/it/news/9961

FOTOGRAFIA ALCHEMICA

Fino al 13 ottobre

Un tuffo tra passato e presente nella mostra Fotografia Alchemica aperta fino al 13 ottobre nello Spazio Musa a cura di Letizia Nardi. Nove artisti (Massimo Badolato, Andrea Baldi, Letizia Cadeeo, Cesare Di Liborio, Alessandro Iazeolla, Margrieta Jeltema, Roberto Lavini, Luigi Menozzi e Michele Pero) che con 16 tecniche diverse, dal carbone, passando per il cianotipo, fino al platino e all’albumina, presentano un corpus di 124 scatti. Un percorso che spazia delle tecniche di fine Ottocento e inizio Novecento alle stampe digitali che si avvalgono delle tecnologie più innovative e recenti.

INFO: fotografiaalchemica.it/

MEMORIE D'ACQUA

Fino al 18 novembre

Nell’ambito della mostra Change! Ieri, oggi, domani. Il Po, il progetto espositivo Memorie d’acqua. Parole e immagini presenta a Palazzo Madama il lavoro svolto dall’Atlante Linguistico Italiano, istituto fondato nel 1924 sotto la direzione di Matteo Giulio Bartoli (1873 – 1946) all’Università di Torino, con il supporto dalla Società Filologica Friulana. L’esposizione sviluppa alcune delle tematiche affrontate dalla mostra Change!, osservandole attraverso la lente interpretativa della lingua, della cultura popolare e della memoria collettiva: da quello della gestione dell’acqua secondo criteri di sostenibilità propri degli usi preindustriali, a quello della costruzione e cura del paesaggio come elemento vitale, sino al parallelo tra la biodiversità (rappresentata dalle svariate specie animali e vegetali) e la ricchezza terminologica dialettale documentata dall’Atlante Linguistico Italiano.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it/

WORLD PRESS PHOTO

Fino a domenica 24 novembre

Palazzo Barolo accoglie di nuovo la mostra del concorso World Press Photo 2024 che ogni anno premia i migliori fotoreporter del mondo. 130 scatti che potranno essere ammirati fino a domenica 24 novembre. Una mostra che è anche una panoramica completa sull’attualità di tutto il mondo. Quest’anno le foto premiate portano la firma di autori internazionale, ma di nessun italiano. Oltre ai conflitti mondiali più noti, come Ucraina e Gaza, i reporter hanno documentato anche quelli meno conosciuti, come quello in Iran e Myanmar. Tra gli altri temi scelti il cambiamento climatico, le crisi economiche e le migrazioni degli animali.

INFO: www.worldpressphototorino.it

THE BEST OF GLASSTRESS

Fino al 10 novembre

Il vetro nella sua forma più elegante e prestigiosa attraverso la lavorazione di grandi artisti internazionali nella mostra The Best of Glassstress alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria. Da Ai Wei Wei a Tony Cragg, passando per Vanessa Beecroft, sono presenti con le loro raffinate opere fino al 10 novembre. Un grande progetto che promuove l’uso del vetro nel mondo dell’arte contemporanea e che in precedenza è stato esposto a Venezia ideato e progetto della Fondazione Berengo.

INFO: lavenaria.it/it



MASSIMO SACCHETTI

Fino al 10 novembre

La programmazione estiva di Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee si arricchisce con la nuova mostra dal titolo Galaverna, composta da otto sculture dell’artista valdostano Massimo Sacchetti. Le opere saranno esposte negli spazi di Corso Giovanni Lanza 75. Nell’arte di Massimo Sacchetti, la natura è l’origine e lo strumento che modella l’opera. Il legame con il territorio d’origine, Gressoney-Saint-Jean, costituisce la struttura portante delle sue galaverne. L’artista coglie nel trascorrere del tempo e nel mutare delle stagioni la materia e la suggestione che plasmano le sculture. Proprio da qui scaturisce la Galaverna che dà il nome alla mostra: quel fenomeno atmosferico che si verifica quando, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, la temperatura inizia ad abbassarsi e dalla brina si creano dei veri e propri cristalli, forme fugaci e fragili eppure straordinarie, frammenti di ghiaccio che si depositano sui rami, sull’erba, componendo una geografia del paesaggio dalle tinte fiabesche, oniriche. L’ispirazione dell’artista nasce da queste visioni e dalla volontà di immortalare un fenomeno che diversamente sarebbe solo effimero, incastonando su legno di larice l’allusione a questo spettacolo della natura.

INFO: www.flashback.to.it

CHANGE. IERI, OGGI, DOMANI. IL PO

Fino al 13 gennaio

A Palazzo Madama una mostra che, in parallelo a un ampio progetto territoriale, racconta il tema della crisi climatica prendendo come punto di partenza i cambiamenti millenari lungo il percorso del fiume Po. Change. Ieri, oggi, domani. Il Po è il titolo dell’iniziativa che coinvolge l’Assessorato alla Cura della Città, Verde Pubblico e sponde fluviali della città di Torino, ma anche ABDPO e l’Aipo, il Polito e l’Eruopean Research Institute. La mostra allestita a Palazzo Madama affronta il tema dell’acqua e del nostro Grande Fiume attraverso la pittura e la fotografia, ma anche i reperti fossili, le cartografie storiche.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

ARCA. ANTONIO BIASUCCI

Fino al 6 gennaio

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025. Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

INFO: gallerieditalia.com/it/torino

INSIDE MONET

Fino al 3 novembre

L’Orto Botanico dell’Università di Torino arrivano i tour di Inside Monet, un’appassionante esperienza in realtà virtuale tra arte e natura, a cura di Way Experience – la media company tra i leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, vincitrice dell’Oscar dell’Innovazione Premio Angi 2022. Dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino, l’esperienza ha trovato nell’Orto Botanico dell’Università di Torino la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della Realtà Virtuale. Inside Monet è una Virtual Reality Experience di taglio culturale, pensata per un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riportandoci nell’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell’Ottocento. Un nuovo viaggio in cinque tappe, dal Levar del Sole a Lo stagno delle ninfee, nel tempo e nello spazio concepito da Way Experience che permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli Impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio. L’intero tour prenderà vita all’interno dell’Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un’oasi segreta nel cuore della città.

INFO: www.wayexperience.it

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

AYRTON SENNA FOREVER

Fino al 13 ottobre

La grande mostra Ayrton Senna Forever aprirà al pubblico negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. A trent’anni dalla scomparsa del pilota brasiliano, l'esposizione traccia il ritratto di una figura profondamente amata dal grande pubblico. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile prende vita la storia di Ayrton Senna, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca.

INFO: www.museoauto.com

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

LE OSSA DELLA TERRA

Fino al 13 ottobre

Dal 26 gennaio 2024 il Museo Nazionale della Montagna di Torino invita a scoprire il legame di Primo Levi con le terre alte attraverso la mostra Le ossa della terra, un progetto ideato e prodotto dal Museo, sviluppato in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino e curato da Guido Vaglio con Roberta Mori. Un percorso espositivo articolato attorno alle parole di Levi, ma anche a fotografie storiche, oggetti, documenti, volumi ed estratti video provenienti da archivi pubblici e privati, oltre che dai familiari dello scrittore e dal Museo. Una mostra per scoprire il legame poco conosciuto di Primo Levi con la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore.

INFO: www.museomontagna.org