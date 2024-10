Nel mondo moderno la medicina estetica sta guadagnando sempre più spazio nelle discussioni legate alla bellezza e l’edizione 2024 del Congresso di medicina estetica Agorà di Milano ne è la dimostrazione. Questo appuntamento, che rappresenta uno dei principali incontri internazionali in ambito di medicina estetica, è un riferimento fondamentale per esplorare tendenze, novità tecnologiche e innovazioni.

Durante i tre giorni del Congresso, tra i trend più rilevanti è emerso un forte interesse per la medicina estetica non invasiva, una disciplina che si distingue per l’approccio meno traumatico e più naturale rispetto alle tecniche chirurgiche tradizionali. Se prima la chirurgia plastica invasiva dominava la scena, con risultati spesso percepiti come eccessivi e, se prima la medicina estetica mostrava risultati un po' finti, adesso si assiste al desiderio di una visione di sé migliorata, ma naturale e autentica, mantenendo la propria autenticità. La chirurgia plastica in ogni caso rimarrà la scelta valida per alcuni miglioramenti, ma oggi le persone sono sempre più orientate verso la naturalezza, senza apparire rifatte o stravolte. Non c’è bisogno di “rifare” una parte del corpo o del viso per sentirsi meglio con sé stessi. E’ sufficiente migliorare quello che abbiamo già, valorizzando le nostre caratteristiche con risultati graduali.

Il risultato graduale sarà quello di riflettere un aspetto più fresco e riposato.

Con il Congresso dell’Agorà di Milano abbiamo scoperto quali nuove tecniche e innovazioni si stanno affermando nel settore. Il punto fermo è di cercare una bellezza naturale e autentica grazie a trattamenti non invasivi, sicuri ed efficaci.

Il Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico con studio a Torino e Milano, ha partecipato al Congresso Agorà come ospite d’onore di due grandi aziende a livello internazionale, come la Merz e la Neuvia, ed è il mio interlocutore per capire il trend delineato.

Dott. Giuliano esistono diversi trattamenti non invasivi che consentono di migliorare l’aspetto estetico, senza affrontare chirurgia, cicatrici e tempi di recupero lunghi. Da cosa partiamo?

“L'approccio migliore è partire da una valutazione personalizzata con lo specialista, che può analizzare le condizioni della pelle e le esigenze specifiche. Spesso, una combinazione di più trattamenti, come filler, botox e laser, offre risultati sinergici e più naturali. Il vantaggio di questi trattamenti è che permettono di ottenere miglioramenti progressivi, con effetti immediati, mantenendo un aspetto fresco e giovanile senza tempi di recupero prolungati.

I trattamenti di medicina estetica messi a punto per il ringiovanimento cutaneo, sono diversi e si basano su diverse tecniche, ognuna delle quali stimola e promuove i processi di biorivitalizzazione.

Ad esempio per migliorare l’aspetto del viso, parto assolutamente da filler a base di idrossiapatite di calcio, che sono una soluzione molto efficace per strutturare e ridefinire i contorni.

Utilizzo questo tipo di filler principalmente per ripristinare i volumi persi, correggere le lassità cutanea e migliorare la definizione di aree come zigomi, mandibola e mento. A differenza dei filler all’acido ialuronico, l’idrossiapatite di calcio stimola anche la produzione di collagene, offrendo risultati più duraturi nel tempo. Inoltre non dimentico mai, in un percorso antiage personalizzato, del ringiovanimento delle mani. L’uso di idrossiapatite di calcio anche in questo caso, riduce la visibilità delle vene e dei tendini con un effetto volumizzante. Ho un’esperienza di anni nell’uso di questi filler a base di idrossiapatite di calcio che in seconda battuta, migliora la qualità della pelle, rendendola più elastica e tonica, grazie alla stimolazione del collagene.”



Tra le principali innovazioni che sono state discusse all’Agorà 2024, si è parlato delle tecniche combinate di ringiovanimento.

“Ho assistito, in questi tre giorni del Congresso Agorà di Milano, a diverse conferenze di miei colleghi, con spunti molto interessanti sulle tecniche combinate che stanno rivoluzionando l’approccio al ringiovanimento facciale. Non si tratta di scegliere un singolo trattamento, ma di utilizzare più soluzioni in sinergia, cosa che in realtà da molto tempo sto adottando in un percorso personalizzato per il paziente. Un classico ma sempre attuale, è la combinazione di filler a base di idrossiapatite di calcio o acido ialuronico con la tossina botulinica, grazie al quale ottengo un viso più disteso e preservo la naturalezza dell’espressione. Altri argomenti interessanti sono stati l’uso combinato di laser con peeling chimici o biorivitalizzanti, così da potenziare il risultato finale, oppure trattamenti di peeling combinati in sinergia con trattamenti di biorivitalizzazione.”

Dott. Giuliano ci sono state delle novità consistenti, in particolare sui filler?

Al Congresso sono stati presentati nuovi filler più avanzati, a base di sostanze biocompatibili e a lunga durata. Questi nuovi prodotti non solo voluminizzano, ma hanno anche proprietà stimolanti per la produzione di collagene, migliorando la tonicità e l'elasticità della pelle nel lungo termine. Alcuni filler di nuova generazione, come quelli a base di idrossiapatite di calcio, non si limitano a riempire ma aiutano anche a rimodellare i contorni del viso. Una delle grandi novità discusse è l'approccio "Full Face" al ringiovanimento. Non ci si limita più a trattare singole aree, come le labbra o le rughe nasolabiali, ma si guarda il viso nel suo insieme. Questo approccio globale tiene conto di tutte le strutture del viso, considerando volume, linee e texture per un risultato più armonioso. Ad esempio, la combinazione di lifting non invasivo con ultrasuoni (HIFU) e filler può dare risultati più completi in termini di sollevamento e rimodellamento del viso.

In ultimo un’altra novità interessante è stata l’evoluzione del botox. Sono state messe a punto varianti della tossina botulinica con un controllo più preciso sulla muscolatura e quindi risultati più morbidi e naturali. Grazie a questi prodotti di nuova generazione, possiamo migliorare la tonicità di aree ampie del viso come il collo e décolleté, senza irrigidire eccessivamente i muscoli. E’ chiaro che l’obiettivo di questo ultimo Congresso è stato quello di far utilizzare in modo sinergico trattamenti minimamente invasivi che migliorando l’effetto armonioso e di ringiovanimento del viso, ne lasciano intatta l’espressività e l’unicità di ogni volto.”