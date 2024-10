Derby contro Cuneo per la prima trasferta della Reale Mutua Chieri

Secondo derby piemontese per la Reale Mutua Chieri, che dopo aver superato - in un match tiratissimo - Novara al Palafenera, per la seconda giornata della Seria A1 Tigotà "vola" a Cuneo per affrontare l'Honda Olivero Cuneo.

"Con Novara abbiamo iniziato bene il campionato, - commenta Max Gallo, direttore sportivo di Chieri - giocando una partita di inizio stagione con degli alti e bassi, ma i set che abbiamo vinto li abbiamo fatti in modo molto positivo. Sicuramente è una buona iniezione di fiducia per quello che stiamo facendo in allenamento in settimana. Adesso ci aspetta una trasferta molto insidiosa. Cuneo è una squadra rinnovata ma con ottime individualità, quindi una gara da affrontare assolutamente con la giusta attenzione e la massima determinazione per poter pensare a un successo".

Derby speciale per tre "chieresi" in campo: Lucille Gicquel, miglior realizzatrice dell'esordio contro Novara (18 punti) ha trascorso due stagioni in Granda. Una stagione a testa in biancorosso per il libero Ilaria Spirito e la giocatrice greca Katerina Zakchaiou.

“Ci sentiamo bene e non vediamo l’ora di riscattare la sconfitta di Scandicci, pur sapendo che Chieri è una delle favorite per le zone alte della classifica. Per noi sarà uno stimolo incredibile giocare la prima in casa contro di loro. Tante ragazze però non hanno mai giocato in palazzetti così importanti, forse il più bello in Italia, e potremmo pagare qualcosa nel primo set. Sono sicuro che, dopo la prima, giocare le partite in casa sarà un vantaggio incredibile, considerando la spinta del nostro pubblico”. Così Lorenzo Pintus, coach della Honda Olivero.

Fischio d'inizio alle h.17.00, diretta su DAZN.

Come da indicazioni della società di casa, data la contemporaneità con l'Oktoberfest di Cuneo, il parcheggio del palazzetto sarà inagibile per i tifosi. Sul sito della Honda Olivero Cuneo le indicazioni su dove poter lasciare le autovetture nei pressi del PalaBreBanca.