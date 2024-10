Portici di Carta, successo di pubblico e partecipazione alla diciassettesima edizione

Un successo di pubblico e partecipazione, con un tutto esaurito per molti incontri, laboratori e iniziative in programma: la XVII edizione di Portici di Carta nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre (con un’anteprima venerdì 11) ha accolto migliaia di lettrici e lettori, turiste e turisti, bambine e bambini nel centro di Torino, regalando un fine settimana di cultura, riflessioni, divertimento, all’insegna del libro e della lettura.

Con oltre 120 appuntamenti (tutti a ingresso gratuito), 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro torinese, grazie alla presenza 68 librerie torinesi, 62 case editrici e 41 espositori “Il libro ritrovato”, volge in chiusura l’edizione 2024 della manifestazione letteraria che si conferma essere tra le più apprezzate in Piemonte e in Italia, capace di coinvolgere tutti i soggetti della filiera, dalle case editrici alle librerie, dalle biblioteche alle scuole.

Una festa del libro che si è svolta in un’atmosfera vivace e ricca di calore, caratterizzata da un’energia frizzante tra le bancarelle di librai e editori, impreziosito da una dedica importante, quella a Goliarda Sapienza, a cento anni dalla sua morte, da un focus sulla casa editrice ospite Iperborea, con i suoi autori per grandi e piccoli e i progetti editoriali.

«Iperborea ha portato la cultura nordica in Italia, dove è stata ben accolta, e ha permesso a questa letteratura di passare i confini. Il paradosso per me adesso è che mi sento più italiano che svedese!», ha sottolineato lo scrittore svedese Björn Larsson. Mentre Antonella Lattanzi nella sua lectio dedicata a Goliarda Sapienza ha ricordato che «Goliarda Sapienza libera le nostre voci e finalmente possiamo dire: anch’io! Lasciateci la nostra pazzia, lasciateci la nostra memoria, i morti e pazzi sono sotto la nostra protezione. Goliarda Sapienza per me è stata una sorella, madre, amica. Era una persona piena di umorismo e senza peli sulla lingua, ci ha insegnato che la scrittura è qualcosa che ci salva».

Il programma si concluderà con un pomeriggio speciale venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo: Paula Hawkins , autrice de La ragazza del treno, uno dei più rilevanti bestseller planetari degli ultimi anni (ha venduto 28 milioni di copie dei suoi libri nel mondo ed è pubblicata in 50 paesi), presenta il suo nuovo libro L’ora blu (Piemme), in dialogo con la giornalista Alessandra Tedesco.

Ecco alcuni titoli che hanno riscosso maggior successo di vendita a Portici di Carta.

Sul tema del conflitto in Medio Oriente, tra i più richiesti: Il suicidio di Israele (Laterza) di Anna Foa, Gaza. Odio e amore per Israele di Gad Lerner (Feltrinelli), Il gelso di Gerusalemme (Feltrinelli) di Paola Caridi.

Tra i saggi: Il Dio dei nostri Padri (HarperCollins) di Aldo Cazzullo, Il capitale nell’antropocene (Einaudi) di Kohei Saito, Tra i bianchi di scuola (Einaudi) di Espérance Hakuzwimana.

Tra i libri per bambini: Il ladro di neve (Emme) di Alice Hemming, Il viaggio di Madì di Anna Curti e Sara Marconi (Lapis), Ridere (Tunuè) di Pera Toons.

Tra i titoli dell’editore ospite Iperborea: La casa della moschea di Kader Abdolah, Il lupo di Saša Stanišic, La pietra del gigante di Andri Snaer Magnasson e La vera storia del pirata Long John Silver di Björn Larsson.

Tra i libri di Goliarda Sapienza più richiesti: L’arte della gioia e L’università di Rebibbia.

Tra i romanzi più venduti: Bambino di Marco Balzano (Einaudi), La città e le sue mura incerte di Murakami Haruki (Einaudi), Il peso (NNE editore) di Liz Moore, Mio padre è nato per i piedi (Neri Pozza) di Elena Bosi Io Oloop (Agro) di Julian Filloy, Cronorifugio di Georgi Gospodinov (Voland), Le spietate, di Claudia Cravens (NN editore), La signora Meraviglia (Sellerio) di Saba Anglana.

Tra i memoir: il premio Pulitzer L’invincibile estate di Liliana di Cristina Rivera Garza (Sur).

Tra i classici: i romanzi di Cesare Pavese, in particolare Il mestiere di vivere e La luna e i falò, e i libri di Virginia Woolf.

Tra i volumi dedicati alla montagna: la rivista Alpi di Iperborea.

Tra i gialli: Il castagno dei cento Cavalli (Einaudi), La donna nel pozzo (Feltrinelli) di Piergiorgio di Pulixi.

Grande partecipazione hanno riscosso gli incontri con autrici e autori nelle sale delle Gallerie d’Italia-Torino Intesa Sanpaolo e all’Oratorio San Filippo Neri con il programma generale e gli appuntamenti in piazza San Carlo con il programma di Mini Portici, Portici della Legalità e Il giro del mondo in 40 giorni del Centro Interculturale della Città di Torino.

Tutto esaurito per la maggior parte degli appuntamenti, in particolare quelli con protagoniste e protagonisti: Björn Larsson (Svezia) e Andri Snær Magnason (Islanda), a Torino con la casa editrice ospite Iperborea; Antonella Lattanzi con la dedica a Goliarda Sapienza; Marco Balzano e Marco Revelli; Rosi Braidotti e Giorgia Serughetti; Matteo Bussola e Fabio Geda; Cristina Cassar Scalia e il nipote Giulio; Diego De Silva e Luciana Littizzetto; Stefano Tacconi; Francesco Filippi e Gianni Armand-Pilon; Rocco Papaleo; Carlotta Fruttero; Luīze Pastore (Lituania); Beatrice Del Bo e Marco Pautasso. E con la partecipazione di Stefania Bertola, Guido Catalano, Valentina Farinaccio e Ester Viola, giurati del concorso A/R Andata e racconto organizzato dal Salone Internazionale del Libro e Gruppo FS.

Un caleidoscopico calendario di appuntamenti, caratterizzato da incontri, dialoghi, celebrazioni editoriali, dediche autoriali, passeggiate e degustazioni letterarie, laboratori per bambine e bambini, azioni pittoriche in piazza, letture ad alta voce.

Molto apprezzate dalle famiglie le attività nello spazio Mini Portici in piazza San Carlo, realizzate in collaborazione con l’editore ospite Iperborea, le Biblioteche civiche torinesi, i Laboratori di lettura dei servizi educativi della Città di Torino, la Biblioteca pedagogica e il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Torino Cambia le Biblioteche, Fondazione Torino Musei (GAM Torino, Mao, Palazzo Madama). Tra questi ricordiamo: lo spettacolo per bambine e bambini Tuono, il mio vicino gigante, tratto dal libro dello scrittore svedese Ulf Stark (I Miniborei) e ideato dalla compagnia teatrale Orto degli Ananassi; letture e laboratori La danza del topino della foresta, a cura degli artisti de Le mele volanti, Nils Karlsson Pirolino: fiabe dal nord Europa con Martina Folena, La piccola violinista, con la Scuola Popolare di Musica Baretti, Tutte le cose perdute, a cura della Scuola Teatro Baretti; le letture ad alta voce sui temi degli affetti, della crescita e dell’ambiente curate dalle Biblioteche civiche torinesi; lo Spazio Nati per Leggere (0-6 anni), con i titoli vincitori delle diverse edizioni del Premio Nati per Leggere e la possibilità di richiedere letture personalizzate, a tu per tu.

In Piazza San Carlo hanno fatto tappa due Bibliobus, le biblioteche itineranti della Città di Torino, con l’inaugurazione del secondo Bibliobus caratterizzato dal tema della legalità.

In piazza, all’aperto, il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ha coinvolto il pubblico di piccoli e grandi con workshop e azioni collettive per e la realizzazione di serigrafie speciali, ispirandosi al regno animale e vegetale, con i suoi simboli e significati, per riflettere sulla relazione uomo-natura nelle diverse culture ed epoche, dalla preistoria alla contemporaneità.

Portici a Scuola, gli incontri di Portici di Carta negli istituti di Torino – realizzati in collaborazione con TorinoReteLibri Piemonte, Iperborea, ed Emons, prevede quattro appuntamenti lunedì 14 ottobre