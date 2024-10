Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo spreca e perde 3-0 a Novara

L’impressione è che la Wash4green Pinerolo potesse portare almeno un punto a casa da Novara, ma la squadra si è sciolta nei momenti decisivi dei 3 set, incassando un altro 3-0, con una big del campionato. Sabato al Pala Bus Company la bestia nera Cuneo per cercare i primi punti.

Primo set

Pinerolo parte contratta, collezionando una serie di imprecisioni che la portano sul 4-1 per Novara. Il pareggio arriva nel giro di pochi punti con il 6-6 per un errore in ricezione di De Nardi. Da qui parte una battaglia con break e controbreak che sembra decisa quando le padrone di casa vanno sul 23-19. Le ‘pinelle’ però recuperano il divario, ma non riescono nel clamoroso sorpasso: l’attacco di Tolok e il muro di Squarcini regalano il 25-23.

Secondo set

Le novaresi partono di nuovo avanti 5-2, ma un filotto con Sorokaite al servizio porta la Wash4green sul 5-8. Il vantaggio dura fino a metà set, quando le padrone di casa riprendono il filo e siglano il 16-16 con Ishikawa. Un nuovo strappo fino al 16-21 sembra spingere il parziale verso Pinerolo, ma manca il cinismo per assestare il colpo del ko e il 21-21, con un’accompagnata di Sylves, rimette tutto in bilico. Novara si guadagna il 24-22 con un’invasione di Olinga Andela e chiude con Alsmeier che usa il muro della centrale francese per far cadere la palla in terra.

Terzo set

Pinerolo parte determinata per tenere viva la partita: un attacco di Akrari sigla il 4-6 e uno di Perinelli il 6-9. Un fallo di posizione, dopo il cambio Smarzek-Avenia consegna il 16 pari alle padrone di casa. Moreno e Sorokaite, però, ripristinano il vantaggio (16-18). Ma dura poco perché è subito 18-19, con Squarcini al servizio. Pinerolo si spegne, colleziona una serie di errori e pasticcia in ricezione regalando alle padrone di casa il punto del 25-21.