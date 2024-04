A Torino, nasce la Fondazione Angelo Pezza - Fuori!: intitolata al fondatore del primo movimento omosessuale di Italia

Nasce la fondazione Angelo Pezzana - Fuori! intitolata al fondatore del Fuori!, il primo movimento omosessuale di Italia nato a Torino, ma anche della storica libreria internazionale Luxemburg di Torino e, con Guido Accornero, del Salone del Libro.



La fondazione – fortemente voluta da Pezzana e dagli amici e dalle amiche che fanno parte del consiglio d’amministrazione del neonato ente del terzo settore – prosegue gli intenti della Fondazione Sandro Penna - Fuori! (che cesserà di esistere) dotandosi di una maggiore solidità economica e di una forma giuridica che le consentirà di poter affrontare nuove sfide.

Le finalità

La fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opererà a livello nazionale e internazionale per conservare, valorizzare e incrementare l’archivio sulla storia LGBT raccolto in più di cinquant’anni.

4.000 volumi multilingue, 50.000 documenti più la rassegna stampa completa sul movimento Lgbt dal 1960 al 2019.

Per raggiungere i suoi scopi statutari si occuperà dell’organizzazione e della gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e editoriali di interesse sociale e di promozione e diffusione della democrazia e della cultura dell’inclusione. Si prenderà carico dell’organizzazione del Premio Fuori! in partnership con il Salone del Libro: l’unico in Italia a premiare opere letterarie che si ritiene abbiano inciso e ancora incidano nel panorama della cultura – LGBT e non solo – italiana e internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione e il sindaco

Il socio fondatore e presidente è Angelo Pezzana. Il vicepresidente è Maurizio Gelatti, giornalista, manager culturale e esperto di comunicazione. Fanno parte del consiglio d’amministrazione il manager Guido Accornero (fondatore con Pezzana del Salone del Libro di Torino), l’attrice Anna Cuculo, già attiva nel Fuori! Donna e Maurizio Cagliuso responsabile degli archivi del Fuori! da più di vent’anni. Sindaco della fondazione è stata nominata l’avvocata Elisabetta Boffi.

Il museo

Proprio per valorizzare il patrimonio culturale che custodisce, la fondazione Pezzana continuerà senza sosta a lavorare sul progetto di un museo lanciato circa due anni fa e accolto dalle istituzioni entusiasticamente. In attesa dell’apertura di questo spazio – il primo in Italia – verranno organizzati esposizioni e momenti culturali presso la sede operativa di via santa Chiara 1 e in altri luoghi, che faranno “da anticipazione al museo vero e proprio. Una sorta di museo diffuso in fieri” come dichiara Angelo Pezzana.

Il logo di Ugo Nespolo

Il logo è stato donato e disegnato da Ugo Nespolo, amico di Angelo Pezzana e del Fuori! da sempre e già autore dell’immagine della mostra "Fuori! 1971 – 2021. 50 anni dalla fondazione del primo movimento omosessuale in Italia” organizzata, nel 2021, al Polo del ‘900 - Museo diffuso della Resistenza. L’immagine “è la compenetrazione di due visi disegnata pensando al gioco gestaltico. Se ne vede uno o l’altro indifferentemente” come la definisce Ugo Nespolo che la ha pensata.