Passaporti: operativa l'agenda online per gli appuntamenti urgenti

È operativa anche a Torino l’agenda online per prenotare appuntamenti prioritari per il rilascio di passaporti urgenti.



Qualora nella sezione Appuntamenti ordinari dell’Agenda online non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze e si ha effettivamente necessità di partire entro 30 giorni sarà possibile visualizzare sull’Agenda passaporti la sezione “Appuntamenti prioritari”.



Sarà così possibile consultare le disponibilità per le due settimane successive e fissare eventualmente un appuntamento. Oltre alla ricevuta e alla domanda di passaporto il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che compilato e sottoscritto dall’interessato dovrà essere consegnato in questura al momento dell’appuntamento unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio.

Nel caso in cui invece non fossero presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari il sistema proporrà un tasto “stampa modulo urgenza” che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 gironi. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio passaporti insieme alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta di passaporto. L’Ufficio passaporti valuterà caso per caso i requisiti per il rilascio urgente del titolo di viaggio.

Si invitano gli utenti a prenotare l’appuntamento tramite il sistema dell’Agenda online, evitando così inutile code, e a cancellare eventuali prenotazioni laddove le esigenze dovessero cambiare.





Gli orari

Gli orari dell’ufficio passaporti di piazza Cesare Augusto 5 sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.