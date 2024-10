Toro, prove di ripartenza a Cagliari tra infortuni e tante polemiche

Dopo una splendida e per certi versi inattesa partenza in campionato, il Torino è piombato in una situazione più che difficile, contraddistinta dalla prematura uscita di scena dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli e da due sconfitte consecutive in campionato, prima contro la Lazio e poi contro l’Inter. In particolare la trasferta in casa dei neroazzurri ha complicato le cose, su due versanti.

Contro l’Inter infatti è arrivato il drammatico infortunio di capitan Zapata, costretto ora ad un lunghissimo periodo ai box, ma anche le parole nel pre-gara del direttore sportivo Vagnati su Adams, hanno rinfocolato la miccia della contestazione nei confronti della società guidata dal presidente Cairo.

I granata a Cagliari per reagire al momentaccio

Un momento difficilissimo per la squadra granata, gestito bene in avvio da mister Vanoli, pur nel pieno della diatriba tifoseria-presidente. Le tre sconfitte di fila hanno riacceso le micce e ora, subito dopo la sosta delle Nazionali, c’è la trasferta a Cagliari per provare a riprendere un cammino che aveva entusiasmato l’intero popolo granata.

Ad accogliere Ricci e compagni una squadra piuttosto gasata e dunque pericolosissima. L’undici dell’ex Nicola ha infatti conquistato due risultati di grande spessore, entrambi in trasferta, vincendo prima a Parma e regalandosi un pareggio sorprendente proprio a Torino, contro la Juventus. Risultati che hanno riacceso i rossoblù cagliaritani, facendoli diventare un avversario da temere.

Nonostante i momenti contrapposti ed apparentemente più favorevoli agli isolani, le quote Serie A conferiscono un piccolo vantaggio ai piemontesi, visto che il segno 2 è a 2.59 contro il 2.80 del successo dei padroni di casa e il 3.15 di un eventuale segno X, quest’ultimo verificatosi in 13 dei 36 precedenti in serie A nell’impianto cagliaritano.