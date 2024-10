Baby Doge Coin, Brett e Crypto All-Stars protagonisti dell'impennata delle meme coin

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una nuova fase rialzista, alimentata dall’entusiasmo per le meme coin. Baby Doge Coin (BABYDOGE) e Brett (BRETT) stanno guadagnando terreno, superando molte altre criptovalute. Inoltre, il progetto emergente Crypto All-Stars (STARS) ha attirato l'attenzione con la sua prevendita che ha superato i 2,3 milioni di dollari.

BABYDOGE sale del 47% in una settimana grazie al ritorno di fiamma per le meme coin

Baby Doge Coin (BABYDOGE) ha registrato una crescita impressionante, pari al 43% circa nell'ultima settimana, riflettendo il rinnovato interesse per le meme coin.

Attualmente, il prezzo si attesta attorno a $0,000000003169, con un incremento del 5,3% solo nelle ultime 24 ore. Le attività di trading sono state vivaci, con volumi spot che hanno raggiunto i 47 milioni di dollari, superando anche quelli di Mog Coin (MOG).

Dal punto di vista tecnico, BABYDOGE ha segnato un "higher high" nel grafico giornaliero, suggerendo che potrebbe formare un "higher low" in seguito. Nonostante non ci sia un catalizzatore specifico dietro a questa impennata, si tratta probabilmente di un mix di FOMO e delle condizioni generali favorevoli nel mercato delle meme coin.

Gli analisti e i trader sono ottimisti, prevedendo che la valuta possa continuare a guadagnare nei prossimi giorni, avvicinandosi ai livelli massimi toccati a marzo.

Anche BRETT sale grazie alle azioni dei tori

Anche BRETT sta vivendo un momento di grande slancio, con un aumento del 30% circa negli ultimi 7 giorni, che ha portato il suo prezzo alla soglia dei $0,113. Rispetto al minimo della scorsa settimana, il token ha guadagnato notevole forza, diventando una delle meme coin più ricercati su CoinMarketCap.

Questo rialzo ha portato il valore di BRETT al suo livello più alto dal 20 agosto. Le attività di trading stanno seguendo questa tendenza positiva, con un aumento del 65% nei volumi nelle ultime 24 ore e un incremento del 36% nell'open interest.

La crescente capitalizzazione di mercato di BRETT la sta avvicinando a quella di Popcat (POPCAT), un’altra meme coin molto popolare e un chiaro segno del suo crescente prestigio tra gli investitori.

Tuttavia, a causa di un rialzo così rapido, è probabile che si verifichi anche un rapido ritracciamento nel breve termine, come suggerisce il leggero calo osservato nelle ultime ore. Nonostante ciò, i tori rimangono saldamente al controllo, alimentando un mercato delle meme coin sempre più attivo, in cui BRETT e BABYDOGE stanno guidando la carica.

Il MemeVault di Crypto All-Stars aiuta il progetto a raccogliere milioni di dollari in prevendita

Il progetto Crypto All-Stars sta vivendo un momento di grande entusiasmo, con oltre $2,3 milioni raccolti nella sua fase di prevendita attualmente in corso e grazie a una funzionalità innovativa chiamata MemeVault.

Questa piattaforma offre agli utenti l'opportunità di mettere in staking non solo i token STARS, ma anche 11 popolari meme coin come Dogecoin, Pepe e Floki, fungendo così da hub centrale per i trader appassionati di meme coin.

Ciò che rende il MemeVault davvero così speciale è la sua compatibilità cross-chain, realizzata attraverso lo standard ERC-1155. Questo significa che supporta anche monete provenienti da blockchain non basate su Ethereum, offrendo una flessibilità rara in questo settore.

Inoltre, il sistema di ricompense offerto da Crypto All-Stars è un ulteriore incentivo per chi desidera comprare STARS; infatti, bloccando i suoi token, gli utenti possono triplicare le loro ricompense creando così un forte incentivo a investire su lunghi periodo di tempo.

La credibilità del progetto è ulteriormente rafforzata da due audit indipendenti condotti da Coinsult e SolidProof, che non hanno rilevato problemi nel codice del progetto. Ciò ha fornito agli investitori una maggiore tranquillità riguardo alla sicurezza e alla trasparenza del progetto.

Grazie a queste caratteristiche innovative e un momentum favorevole per le meme coin, Crypto All-Stars si sta posizionando per diventare un protagonista importante del settore. Se il progetto continuerà a mantenere questo slancio, i token STARS potrebbero seguire le orme di altre meme coin di successo come BABYDOGE e BRETT, dando agli investitori una ragione in più per seguire con attenzione questa new entry nel panorama delle criptovalute.