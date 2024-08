Guida all’acquisto di Crypto All-Stars (STARS) in pochi e semplici passaggi

Le prevendite delle meme coin sono un ottimo modo per molti trader di diversificare il proprio portafoglio. Ottenendo a un prezzo vantaggioso token non ancora lanciati sugli exchange principali, ci si può assicurare un potenziale ritorno al momento della quotazione. La meme coin del momento, che sta già facendo parlare di sé grazie a 400.000 dollari raccolti in poco più di 48 ore, è Crypto All-Stars (STARS). Ecco come è possibile partecipare alla prevendita.

Guida veloce per acquistare token STARS

Seguendo i passaggi che trovate in basso, vi assicurerete la possibilità di acquistare i token STARS in pochissimo tempo. Non dovete quindi far altro che iniziare con ottenere un wallet e concludere la procedura con l’acquisto della meme coin. Ecco come.

Passaggio 1: Ottenere un wallet

Tutte le prevendite di meme coin richiedono il collegamento di un wallet. Se disponete già di uno tra quelli compatibili, allora potete passare allo step successivo. In caso contrario, dovrete scegliere di creare un wallet che sia accettato dal progetto. In questo frangente abbiamo deciso di sfruttare Metamask, perché molto semplice da utilizzare.

Potete scaricarlo come applicazione per lo smartphone o, se preferite l’ambito desktop, usare l’estensione browser installabile dal sito ufficiale. Terminata la procedura potrete aprire l’estensione o l’app per creare il vostro wallet. Basta seguire le istruzioni a schermo e completerete questo passaggio in men che non si dica.

Passaggio 2: Acquistare criptovalute

Le criptovalute compatibili con Crypto All-Stars sono sostanzialmente tre: ETH, USDT e BNB. Potete quindi decidere di acquistare una di queste tre da utilizzare come moneta di scambio per i token STARS. Per concretizzare l’acquisto dovrete utilizzare un exchange, ed è per questo che abbiamo scelto per la guida il wallet Metamask, poiché la piattaforma consente anche l’acquisto di varie criptovalute.

Passaggio 3: Collegare il wallet a Crypto All-Stars

Ora avete sia un wallet, sia le criptovalute necessarie per l’acquisto del token STARS, pertanto siete a buon punto e potete recarvi sul sito ufficiale del progetto. Qui vedrete il pulsante Acquista ora. Cliccate su quest’ultimo per visualizzare la schermata di connessione del wallet. Scegliete dalla lista quello di cui disponete e seguite le indicazioni fornite dal sito.

Passaggio 4: Acquistare STARS

Avete terminato i preparativi e ora non resta altro da fare che acquistare i token. Potete inserire direttamente la quantità che volete acquistare dalla pagina principale del sito del progetto. Digitate il numero di token STARS oppure quello di ETH, BNB o USDT che volete ottenere o utilizzare. Dopodiché cliccate su Acquista ora per inviare la richiesta.

Per completare la procedura, dovrete aprire Metamask e confermare l’operazione dal vostro wallet. Ora avrete definitivamente terminato l’acquisto, ma non riceverete ancora il quantitativo di meme coin acquistato. Per ottenerli dovrete attendere la fine della prevendita e recarvi nuovamente sul sito per la richiesta. Solo in seguito i token vi verranno inviati sul wallet indicato.

Possibilità di staking con Crypto All-Stars

Se dopo aver terminato l’acquisto desiderate bloccare i vostri token STARS in staking, potrete farlo immediatamente senza attendere la fine della prevendita. Una procedura decisamente consigliata, soprattutto se volete approfittare dell’elevata percentuale di APY attualmente disponibile. Questa prevede ricompense stimate del 4356%, una percentuale che nel corso della prevendita scenderà man mano che gli acquirenti bloccano i propri token STARS per lo staking. Al momento quelli bloccati sono oltre 170 milioni.

Crypto All-Stars è un progetto che fa dello staking il suo punto focale. D’altronde, la piattaforma che verrà lanciata al termine della prevendita permetterà di mettere in staking non solo i token STARS ma ben 11 meme coin differenti per ricompense triple. Facendo fruttare, in questo modo, i token inattivi sul proprio wallet.

L’idea è senza dubbio originale e innovativa, tanto da permettere a questa meme coin di entrare nella top 10 dei migliori token del segmento. Non è un caso che i trader più accorti stiano investendo sul progetto date le sue potenzialità elevate. Il prezzo attuale, poi, è particolarmente basso: 0,0013855$. Bisogna affrettarsi, però, dal momento che questo continuerà a salire durante la prevendita e i primi investitori saranno quelli a godere di ritorni potenzialmente migliori.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars