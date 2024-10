Frossasco vuole abbattere le barriere architettoniche parlando con i cittadini

Il Comune di Frossasco vuole stendere un piano per abbattere le barriere architettoniche (il cosiddetto ‘Peba’), ma prima di portare il documento in Consiglio vuole raccogliere le priorità espresse dai cittadini, durante un incontro che si terrà domani, giovedì 17 ottobre, alle 20,45.

L’appuntamento sarà nella sala al primo piano del Museo Regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo, in piazza Donatori di Sangue 1.

“Ricordo che, quando avevo i bambini piccoli e uscivo con il passeggino, mi rendevo molto più conto delle problematiche, come la mancanza di rampe sui marciapiedi o i marciapiedi sconnessi. In generale, in queste situazioni si diventa più consapevoli delle barriere architettoniche – spiega il vicesindaco Rosanna Napoli –. Vogliamo dar voce alle esigenze della cittadinanza, soprattutto di categorie come anziani, persone con disabilità, o genitori con passeggini, al fine di assicurarsi di non trascurare problematiche importanti”.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, che potranno contribuire con le proprie esperienze e suggerimenti.