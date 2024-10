I brand eccellenti torinesi tornano a flirtare con il Principato di Monaco: e puntano su Osaka 2025

Dopo Doha, ancora una volta i marchi eccellenti torinesi parlano con accento francese. Monegasco, per la precisione. Visto che si rinnova la collaborazione tra EBT - Exclusive Brands Torino e il Pavillon de Monaco: l'obiettivo, questa volta, è per Expo Osaka 2025.





La collaborazione, che prevede il coinvolgimento di nove aziende appartenenti alla rete fondata a Torino nel 2011 dall'allora presidente dell'Unione Industriali di Torino, Licia Mattioli, rappresenta una vera e propria opportunità per promuovere il territorio torinese e piemontese come luogo in cui vengono realizzate esperienze imprenditoriali innovative, capaci di incorporare processi tecnologici avanzati e realizzare pratiche responsabili di imprenditoria consapevole dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

“Sono orgoglioso della partnership siglata con il Pavillon de Monaco - ha commentato Giulio Trombetta, ceo di Costadoro e presidente di Exclusive Brands Torino -. Per le imprese di EBT, da sempre votate all’internazionalizzazione e oggi più che mai interessate a stringere alleanze strategiche con le nuove generazioni, questo sodalizio rappresenta una straordinaria occasione per “mettersi in vetrina” e dimostrare l’eccellenza del loro lavoro”.

Alla missione parteciperanno Allemano, Bava, Case D’Aste Sant’Agostino, Costadoro, Galup, Gelati Pepino, Estetica, Oscalito e Vanni. Per l'occasione sarà creata anche una linea di prodotti ad hoc per l’iniziativa, da mettere in commercio a partire da lunedì 14 ottobre 2024. Fermo restando che tutte le Aziende di Exclusive Brands Torino sono Partner Ufficiali del Pavillon Monaco.