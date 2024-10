Sui diventa il miglior asset digitale del 2024

La rete blockchain Layer-1 Sui ha realizzato le migliori performance sul mercato delle criptovalute nel 2024, con un aumento di valore superiore del 2x.

Secondo i dati di CryptoSlate, SUI è cresciuto di circa il 185% dall'inizio dell'anno, raggiungendo un massimo storico di oltre 2,2 dollari.

Questa straordinaria performance ha posizionato Sui tra le prime 15 criptovalute per market cap, consolidando la sua reputazione come una delle blockchain più promettenti del 2024.

La crescita di Sui supera il guadagno del 124% di Toncoin e l'espansione del 37% del mercato cripto in generale. L’asset ha performato anche meglio del Bitcoin, cresciuto del 53%.

I fattori della crescita di SUI

Diversi fattori hanno contribuito all’ascesa di Sui, tra cui l'espansione del suo ecosistema DeFi e la crescita del mercato delle stablecoin.

Secondo i dati di DeFillama, i volumi settimanali dei DEX (exchange decentralizzati) sono aumentati di circa il 50%, raggiungendo 1,45 miliardi di dollari, mentre il valore totale bloccato (TVL) sulla rete ha raggiunto lo stesso importo.

Questa crescita, alimentata dalla speculazione sulle meme coin e dal lancio di USDC sulla rete, ha rafforzato la posizione di Sui tra le prime 10 blockchain per TVL.

Gli osservatori hanno inoltre notato che l'interesse istituzionale verso l'asset digitale ha contribuito al suo successo.

Il lancio di un fondo di investimento focalizzato su Sui da parte di Grayscale segnala una crescente fiducia nel potenziale della piattaforma.

Se la crescita di Sui dovesse continuare, gli analisti di mercato ritengono che potrebbe competere con attori consolidati come Solana ed Ethereum nei prossimi mesi.

VanEck ha evidenziato l'architettura basata su oggetti di Sui come un vantaggio cruciale. Questo design innovativo offre prestazioni migliorate rispetto a concorrenti come Solana ed Ethereum, posizionando Sui come un possibile leader nella corsa alle blockchain Layer-1.

David Zimmerman di K33 ha sottolineato i recenti guadagni di Sui, la sua architettura all'avanguardia e la futura console di gioco SuiPLay0x1 come fattori che potrebbero cementare il suo status di blockchain alternativa di primo livello.

Sui non è l’unico progetto basato sulla tecnologia blockchain, infatti i trader stanno tenendo d’occhio anche la presale da 19 milioni di dollari di Pepe Unchained.

Pepe Unchained, l’alternativa

Grazie alla presale di successo e alla recente crescita di Sui, Pepe Unchained ha attirato l'attenzione di appassionati di meme coin e di tecnologia.

Inoltre, il progetto risulta interessante anche per i trader in cerca di token alternativi per differenziare il wallet.

Pepe Unchained si distingue per il suo obiettivo, ovvero la creazione di una rete Layer-2 avanzata, chiamata Pepe Chain.

La Pepe Chain offrirà transazioni fino a 100 volte più veloci di Ethereum, con costi di transazione ridotti in modo significativo e ricompense di staking elevate.

Uno degli aspetti più interessanti della Pepe Chain è la sua apertura agli sviluppatori di DApp, incentivati dal programma “Pepe Frens with Benefits”.

Sviluppando nuovi token e progetti sulla Pepe Chain, gli sviluppatori potranno ottenere delle ricompense tramite grant come incentivo.

Il token nativo del progetto PEPU sarà alla base della Pepe Chain. Inizialmente creato su Ethereum, il PEPU si potrà trasferito sulla Pepe Chain tramite bridging, una volta che la rete Layer-2 sarà lanciata sul mercato.

Al momento, il token ha un valore attuale di 0,00999 dollari e si può comprare tramite il sito ufficiale della presale collegando il proprio wallet e scambiando con ETH, USDT, carta di credito o BNB.

Utilizzando i primi tre metodi di pagamento, sarà possibile fare subito staking su Ethereum del PEPU, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY.