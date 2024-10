Automotive, anche le piccole e medie imprese lanciano l'allarme: "Con la transizione rischiamo di sparire"

Non solo gli operai e i colletti bianchi. Il timore per il futuro dell'automotive e di Mirafiori tocca da vicino anche le piccole e medie imprese del nostro territorio. E così, mentre davanti alla Porta 5 i sei sindacati metalmeccanici si sono ritrovati per lanciare lo sciopero del 18 ottobre , anche Api Torino lancia il suo allarme, insieme a Unionmeccanica .

Secondo Unionmeccanica API Torino, i dati non lasciano spazio a interpretazioni: in Italia è stato prodotto il 36% di auto in meno rispetto allo scorso anno . La componentistica è in ginocchio con la Cig aumentata del 20%. Molte aziende, specie di piccole dimensioni, hanno già chiuso per esaurimento degli ammortizzatori sociali; mentre si assiste al trasferimento delle produzioni in Paesi extra Ue. In Piemonte nei primi sette mesi dell’anno gli ammortizzatori sociali sono cresciuti del 40,7% rispetto al 2023. Torino ѐ ancora la provincia più cassaintegrata d’Italia .

Unionmeccanica API Torino, inoltre, chiede azioni per la formazione e per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, di rivedere il meccanismo della CIG , almeno per i prossimi due anni.

“Non si può accettare una transizione che avrà enormi costi sociali. Servono risorse pubbliche che il Governo e l’Europa devono mettere a disposizione vincolate a precisi impegni. Risorse che non devono essere limitate agli incentivi per l’acquisto di auto, che, tra l’altro, nel 2024 non hanno dato benefici alle produzioni nel paese”, dicono Cellino e Casano. "I dati confermano le difficoltà in atto nella nostra regione, facendo aumentare le preoccupazioni, in particolare, per l’esaurimento degli ammortizzatori sociali nel corso del 2025. Oltre a questo, la componentistica continua a mostrare gravi difficoltà, che mettono a rischio la sopravvivenza stessa di quasi metà delle imprese della filiera”.

I vertici della Regione Piemonte: "Vicini ai lavoratori"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso preoccupazione per il futuro del settore automotive italiano e ha dichiarato di sostenere il governo nei negoziati con Stellantis per garantire investimenti e posti di lavoro. Cirio ha sottolineato le misure messe in campo dalla Regione per sostenere lo stabilimento di Mirafiori, tra cui l’accordo per l’Hub del riciclo e un nuovo modello di produzione previsto per il 2025. Inoltre, la Regione sta attivando un programma di formazione per i lavoratori in cassa integrazione per prepararli al rilancio [LEGGI QUI].

La vicepresidente Elena Chiorino ha invece ribadito l’importanza di garantire un futuro stabile per il Piemonte e i suoi lavoratori, chiedendo a Stellantis chiarezza e impegni concreti per la tutela dell’occupazione e delle competenze del settore. Ha affermato che i lavoratori sono il cuore dell’industria automotive e che le decisioni aziendali devono tener conto del loro ruolo e del territorio.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha invece specificato che "per garantire i livelli produttivi e assicurare la competitività di Mirafiori, è necessario che vengano introdotti nuovi modelli e che l’azienda continui a investire nello stabilimento torinese". [LEGGI QUI].