Pinerolo: i Lions consegnano un primo assegno per addestrare un cane guida

“Donare un cane guida non è solo dare gli occhi a chi non vede, ma è dare sicurezza e dare vita” con queste parole, il presidente Giovanni Fossati ha spiegato il senso dell’impegno dei Lions nel centro addestramento di cani di Lambiate. Ieri sera era a Pinerolo per ricevere un assegno dei Lions del Pinerolese per finanziare l’addestramento di un cane-guida da donare poi a una persona del territorio, che verrà individuata.

I gruppi hanno raccolto fondi con una serata a luglio e con delle lotterie natalizie. Il primo assegno è di 4.560 euro, firmato da Elena Marcellino, presidente di zona 2023/2024, ma la quota da raggiungere è di circa 12.000 euro. L’impegno dei club della zona è di tagliare quel traguardo nei prossimi mesi, come ha spiegato Francesca Chialva.