La Piola di Via Piol a Rivoli: la tradizione che conquista con "spaghetto quadro, pane, burro alici"

Tra i protagonisti di questa rassegna, spicca con la sua schiettezza e il suo attaccamento alle radici, La Piola di Via Piol.

A raccontarci l'anima del locale è Mimmo Girioli, chef patron e cuore pulsante della Piola, che esprime con entusiasmo la partecipazione all'evento di Torino Oggi e Cucina Clandestina: "Siamo gli felici, di aderire a questa iniziativa di TorinOggi con Cucina Clandestina 50 e più armonie di gusto" Un vero e proprio inno alla convivialità e al piacere della tavola.

Un luogo dove "Si sta bene": la cucina tradizionale al primo posto

Il nome stesso, "La Piola", evoca un'atmosfera familiare e accogliente, un luogo dove "si sta bene, adatto a tutti per tutti". Ed è proprio questa la missione del ristorante: "Far star bene il cliente." In un panorama culinario in continua evoluzione, La Piola di Via Piol si distingue per la sua ferma adesione alla cucina tradizionale. "Qui facciamo una cucina assolutamente tradizionale e quello che ci piace fare," afferma Mimmo Girioli. Questo significa un'attenzione scrupolosa alle ricette della nonna, alla genuinità degli ingredienti e a quei sapori rassicuranti che riportano alla memoria i pranzi della domenica. Non c'è spazio per le forzature, solo per la passione e la bontà sincera.

Il Piatto Armonioso: lo spaghetto quadro, pane, burro e alici

Per il contest "50 e + Armonie di Gusto", La Piola di Via Piol punta su un cavallo di battaglia che sta riscuotendo un enorme successo e che incarna perfettamente la loro filosofia: lo "Spaghetto Quadro, Pane Burro Alici". Mimmo Girioli lo descrive con orgoglio: "Il nostro piatto armonioso che poi è il piatto che in questo momento va di più è lo spaghetto quadro, pane, burro e alici, uno spaghetto mantecato al burro con acciuga, pane fritto, scorzetta di limone ed è uno dei “must” in questo periodo."

Questo piatto, nella sua apparente semplicità, racchiude un'armonia di sapori e consistenze: la cremosità del burro che avvolge lo spaghetto quadro, la sapidità inconfondibile dell'acciuga, la croccantezza del pane fritto e la nota fresca e agrumata della scorzetta di limone. Un equilibrio perfetto tra ingredienti poveri ma nobili, che esaltano la tradizione piemontese con un tocco di raffinatezza. È il classico esempio di come pochi elementi, se di qualità eccellente e sapientemente combinati, possano creare un'esperienza gustativa indimenticabile.

Mimmo Girioli e tutto lo staff de La Piola di Via Piol vi aspettano con il loro "imbucato speciale" dal 19 al 22 giugno per condividere un'esperienza di gusto autentica e avvolgente

Contatti Ristorante La Piola di Via Piol”

Indirizzo: Via F. Piol, 16/A - Rivoli (TO)

Sito web: La Piola di Via Piol – Ristorante

Contatti Social:

Facebook: https://www.facebook.com/chefmimmogirioli

Instagram: @lapioladiviapiol







Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale”, “Aspirante Ambassador” con TorinOggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner ed è stata creata anche per dare il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo , che coinvolgerà Torino e il Piemonte dal 17 al 21 giugno 2025

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi