Alienazioni a Torino e Valperga: il 18 novembre asta pubblica per due immobili della Città metropolitana

Sono stati pubblicati due distinti avvisi d’asta per l'alienazione di due immobili di proprietà della Città metropolitana di Torino. L’apertura delle buste si terrà il 18 novembre a partire dalle 10 nella sede metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino, e la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 15 novembre 2024.

Palazzo Lamarmora

Il primo lotto riguarda lo storico Palazzo Ferrero della Marmora, adiacente a Palazzo Cisterna, con ingresso da Via Maria Vittoria 16, già oggetto di un’asta nel 2023 andata deserta.

Il palazzo fu edificato nell'ambito del secondo ampliamento barocco di Torino a partire dal 1673, all'angolo tra Via Maria Vittoria e Via Bogino. Una lapide posta sulla facciata esterna ricorda che tra queste mura nacque, il 27 marzo1799, Alessandro La Marmora, fondatore dei Bersaglieri.

L'edificio, con pianta a L, si sviluppa su quattro piani fuori terra di cui un piano mansardato ed un piano interrato collegati da corpi scala distribuiti sulle due maniche,che si affacciano sul cortile interno. L'androne con accesso carraio divide il palazzo in due porzioni: una ospita attualmente magazzini.

Informazioni e documentazione al link: http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#nr519

Il complesso immobiliare a Valperga

Il secondo lotto riguarda il complesso immobiliare sito in via Mazzini 80 a Valperga. Completamente recintato, è stato trasformato funzionalmente e riadattato nel tempo per soddisfare le esigenze distributive, logistiche e didattiche del Consorzio Interaziendale Alto Canavese per la Formazione professionale e della Scuola media statale.

Il complesso, è costituito da quattro corpi distinti:

- un fabbricato di tre piani fuori terra oltre a piano interrato avente una superficie lorda complessiva di mq. 3.520.

- un fabbricato di tipo industriale ad un solo piano fuori terra avente superficie lorda pari a circa mq. 1.282.

- un’ appendice del fabbricato di tipo industriale sul lato cortile interno, caratterizzato da un piano fuori terra di circa mq. 353.

- un corpo di fabbrica di recente costruzione realizzato sotto un tettoia preesistente anch’esso costituito da un solo piano.

Informazioni e documentazione al link: http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#nr520