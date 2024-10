Il ministro Urso indica la strada a Torino: "Lo Spazio per riportare questa città a essere la locomotiva del Paese" [FOTO]

"Questa città ha bisogno di modelli come questi per tornare a essere la locomotiva del Paese. Soprattutto in un ambito emergente come lo Spazio". Così il ministro delle Imprese e del Made in italy, Adolfo Urso, ha accompagnato il taglio del nastro e la visita alla nuova sede di Argotec, a San Mauro.

Modelli ed esempi

"Argotec è un esempio e lo Space Park è il modello di riconversione industriale. Una ex Cartiera che trova una nuova significativa vocazione produttiva. È ciò a cui puntiamo in tutti i dossier che stiamo affrontando", ha aggiunto Urso.

Una legge quadro per il settore Argotec, peraltro, fa parte di un settore al centro dell'attenzione del Governo. "Sulla Space economy stiamo scommettendo, allocando 7,3 miliardi e presentando in Parlamento una legge quadro apposita per l'economia spaziale, che arriverà a termine entro l'anno". "Accanto ai settori trainanti del made in Italy, come l'auto, anche lo Spazio rappresenta un settore che si affiancano a questi, con contenuti tecnologici superiori e che crescono a velocità anche superiore".

Agenzia spaziale e astronauti che sognano

"Pensare in grande, partire in piccolo, ma muoversi velocemente". Con queste parole David Avino, amministratore delegato e fondatore di Argotec, ha accolto nei nuovi spazi di San Mauro Torinese i tanti invitati all'inaugurazione della ex Cartiera, ribattezzata Space Park. Un'opera architettonica unica, nata nel 1981 dalla fantasia e dal talento di Oscar Niemeyer, architetto che vinse il premio Pritzker.

Sono arrivati qui alle porte di Torino, oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, anche il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente, la Direttrice dei programmi osservazione della Terra dell'Esa, Simonetta Cheli. Per le istituzioni locali, il governatore Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il rappresentante dell'Arcidiocesi di Torino, don Luca Peyron. Per la Regione, presenti anche la vicepresidente Elena Chiorino, l'assessore Andrea Tronzano, mentre per il Comune ha partecipato anche l'assessora Chiara Foglietta.

Con loro, due persone che lo Spazio lo hanno visto davvero da vicino: Paolo Nespoli, che fa anche parte del cda di Argotec e Luca Parmitano. "Bisogna continuare a sognare, ma a sognare cose impossibili - dice Nespoli -, perché a fare cose possibili sono capaci tutti". "Come nel biliardo, per fare certe cose serve il colpo da maestro - aggiunge Parmitano - e anche gli strumenti adatti. Così, si è riusciti a dare vita a una realtà come Argotec".

"Per noi è significativo che molte aziende, nate nell'automotive, si stiano spostando verso l'aerospazio - dice il governatore, Alberto Cirio -, mentre nel frattempo cerchiamo di sfruttare al meglio i fondi europei e attirando progetti come quello dei microchip, a cominciare da Silicon Box, a Novara. Serve il supporto del Governo, ma anche la capacità di fare impresa".

"Pochi mesi fa qui c'erano ruspe, terra e chiodi - commenta Valente - e oggi è la conferma delle competenze di prim'ordine che abbiamo e che ci riconoscono a livello internazionale. L'Italia da presidiare tutti gli aspetti dello spazio, dall'osservazione all'esplorazione e molto altro ancora. Proprio qui ad Argotec saranno realizzati i satelliti per il prossimo progetto Iride, a conferma di passione e capacità".