San Mauro, pronta al decollo la nuova "astronave" di Argotec: "Produrremo un satellite al giorno"

L'astronave è pronta al decollo, ma i motori sono già accesi. Sono quelli dello Space Park che Argotec ha voluto realizzare a San Mauro, recuperando gli spazi della vecchia cartiera Burgo. Oggi la grande cerimonia di inaugurazione, alla presenza anche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Per realizzare i lavori " abbiamo investito 25 milioni di euro - spiega l'amministratore delegato e fondatore, David Avino - per ristrutturare l'area e diventare una delle aziende più avanzate a livello di costruzione di microsatelliti" .

Circa 70 kg di peso per dimensioni che non superano i 50 cm per 40 per 40 di profondità.

Un satellite a settimana

La produzione procede a ritmi serrati: "Siamo in grado di realizzare un satellite a settimana per fare osservazioni, garantire comunicazioni e contribuire alla tutela del pianeta. Questo è il ritmo che ci impone la space economy", commenta Avino. Fino a 600 persone Motori accesi perché, dei 200 dipendenti complessivi Argotec, a San Mauro sono già 100 le persone "al lavoro su tre turni, ma c'è la possibilità di arrivare a 600 e c'è già un piano per cento nuove assunzioni - prosegue Avino -. Entro febbraio saranno ultimate tutte le ultime rifiniture". Ma l'ad guarda avanti: "Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un motivo di rilancio. Qui all'interno possiamo realizzare tutti i nostri satelliti. Ma è bello e significativo poter dare nuova vita anche a un edificio così storico e bello (firmato Niemeyer nel 1981, ndr). Un'astronave in cui non potevamo non trovarci bene". "Vogliamo continuare a crescere - prosegue Avino -, automatizzare e aumentare i volumi sul mercato Usa, ma tenendo sempre il cuore e il cervello qui".

Un hub per la filiera