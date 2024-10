Grayscale rivela la lista di 35 potenziali altcoin in cui potrebbe investire

Il mondo delle criptovalute potrebbe vedere a breve un nuovo scossone. L’annuncio recente di Grayscale potrebbe infatti cambiare gli equilibri tra gli asset digitali. La compagnia ha infatti rivelato la lista delle 35 altcoin che sta prendendo in considerazione per investimenti futuri. Se l’azienda dovesse effettivamente puntare su tutti o alcuni di questi asset, il loro valore potrebbe salire esponenzialmente, generando profitti per tutti i detentori.

La compagnia ha pubblicato la lista dividendo le altcoin in cinque gruppi differenti: valute, piattaforme smart contract, finanziarie, consumatori e cultura, infine servizi. Sottolineando poi come “la lista degli asset digitali presi in considerazione non indica prodotti in cui abbiamo attualmente investito ma possibili candidati identificati dal nostro team per acquisizioni future”.

Di recente, Grayscale ha rivelato anche una lista di 20 altcoin con alto potenziale per il quarto trimestre del 2024. Questa lista include sei nuovi nomi rispetto al terzo trimestre, come Optimism (OP), Sui (SUI), Bittensor (TAO), Celo (CELO), UMA Protocol (UMA) e Helium (HNT). L'aggiunta di questi nuovi nomi riflette l'attenzione di Grayscale su aree come l'intelligenza artificiale (AI), DePin e i mercati predittivi. Fondata nel 2013, Grayscale Investments attualmente gestisce oltre 20 miliardi di dollari in asset digitali.

La lista di Grayscale

Passando alla lista vera e propria, ecco gli asset presi in considerazione suddivisi nelle rispettive categorie. In aggiunta, Grayscale ha anche sottolineato che la lista può cambiare a ogni trimestre finanziario, in base alle valutazioni eseguite dal team sui seguenti progetti.

Valute Kaspa (KAS) Piattaforme Smart Contract Aptos (APT) Arbitrum (ARB) Celestia (TIA) Celo (CELO) Core (CORE) Cosmos (ATOM) Internet Computer (ICP) Mantle (MNT) Metis (METIS) Neon (NEON) Optimism (OP) Polygon (POL) Sei (SEI) Starknet (STRK) Toncoin (TON TRON (TRX) Finanziarie Aerodrom (AERO) Ethena (ENA) Injective Protocol (INJ) Jupiter (JUP) Mantra (OM) Ondo Finance (ONDO) Pendle (PENDLE) THORChain (RUNE) Consumatori e cultura Dogecoin (DOGE) Immutable (IMX) Servizi Akash (AKT) Arweave (AR) Artificial Superintelligence Alliance (FET) Helium (HNT) Pyth (PYTH) UMA Project (UMA) VeChain (VET) Worldcoin (WLD) Investimenti alternativi: Pepe Unchained (PEPU)

Possedere gli asset su cui Grayscale potrebbe investire è senza dubbio un buon metodo per assicurarsi un potenziale guadagno. Tuttavia, dalle parole stesse della compagnia, non ci sono assolutamente garanzie di investimento nelle altcoin indicate. Pertanto, chi detiene già quegli asset, potrà potenzialmente beneficiare dell’operazione, ma chi deve puntare a investire in questo momento, potrebbe ritrovarsi in una situazione leggermente più complicata da valutare oggettivamente. Per questo motivo gli investitori si stanno spostando su prodotti alternativi, come le meme coin in presale. E nessuna delle meme coin in presale sta vivendo maggior successo di Pepe Unchained, che ha quasi sfondato il tetto di 20 milioni di dollari in finanziamenti.

Un vero traguardo che molti altri progetti in prevendita faticano a raggiungere. Pertanto, le aspettative degli analisti sono molto elevate, con un sentimento positivo che coinvolge tutta la community degli “early bidder”. I primi investitori che stanno acquistando token PEPU a un prezzo vantaggioso sono tra quelli che potrebbero realizzare guadagni non indifferenti, stimati intorno a 100x, al momento del listing. Un’opportunità di guadagno senza dubbio più concreta rispetto alla lista di Grayscale.

Il progetto punta all’introduzione di un ecosistema su blockchain Layer-2, che comporterà diversi vantaggi per i trader. Quello a cui molti puntano, però, sono i minori costi di commissioni, divenuti sempre più insostenibili su Layer-1. La sfida è diretta con PEPE, l’altro token dedicato a Pepe the Frog che negli ultimi anni è riuscito a conquistare il terzo posto per capitalizzazione di mercato nel segmento. PEPU ha tutte le carte in regola per poter sostituire questo token, catapultando Pepe the Frog in un superciclo duraturo e potenzialmente stabile.