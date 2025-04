Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa: il 26 aprile combatterà per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nella sua città

Si è svolta il 24 aprile nel tardo pomeriggio, presso l’Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. Tra i super guest dell’evento, Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del BKFC.

Il main event dell’appuntamento, che si svolgerà la sera del 26 aprile presso Palazzo Wanny, sarà il match per il titolo mondale dei pesi massimi BKFC, che vedrà scontrarsi l’attuale detentore, l’americano (di origini italiane) Chris Camozzi, e il fiorentino Andrea Bicchi, subentrato nel match dopo l’infortunio, dei giorni scorsi del fighter americano Lorenzo Hunt.

Una storia che non può che richiamare alla mente quella dell’underdog più celebre della filmografia, Rocky Balboa, come ha ricordato nel suo intervento durante la conferenza stampa David Feldman.

“Sono estremamente felice di questa prima data del BKFC in Italia, terra da cui provengono i gladiatori. Non ci poteva essere luogo migliore per organizzare questo evento e voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile, in primis il mio partner italiano, Gabriel Rapisarda”, ha dichiarato Feldman. “Proprio come Rocky, Andrea Bicchi avrà la possibilità di conquistare il titolo mondiale nella sua città; un’opportunità davvero entusiasmante”.

“Sono particolarmente emozionato nell’essere qui oggi di fronte a tutti voi, appassionati di questa bellissima Promozione. In soli tre mesi siamo riusciti a creare uno degli eventi più importanti nel suo genere, non solo in Italia ma anche in Europa”, ha aggiunto Gabriel Rapisarda. “Il fatto che un ragazzo italiano avrà la possibilità di aggiudicarsi il titolo mondiale rende tutto ancora più magico; quando ho detto ad Andrea che c’era questa possibilità mi ha risposto che si è preparato tutta la vita per un momento come questo, ed è pronto. La presenza di un’icona mondiale come Conor McGregor renderà il tutto ancora più entusiasmante”.





E ancora Luigi Perillo, “Siamo fieri di essere riusciti a portare in Italia BKFC, un sogno che si realizza, Firenze è la culla del Rinascimento e da qui faremo rinascere gli sport da combattimento”.

Andrea Bicchi, nato a Firenze classe 1996, ha un percorso che incarna resilienza e determinazione. Dopo aver iniziato con la boxe amatoriale nel 2014, Bicchi ha trovato nel combattimento un mezzo per canalizzare la sua energia e allontanarsi dalle difficoltà della vita di strada. Si è affermato nel Calcio Storico Fiorentino, uno sport tradizionale che combina forza fisica e strategia ma la sua carriera ha preso slancio nel mondo delle arti marziali miste (MMA) e nel Bare Knuckle, dove ha dimostrato abilità straordinarie con vittorie rapide e decisive. Nel novembre 2023, Bicchi ha vinto il titolo europeo, risultato che lo ha consacrato come uno dei migliori combattenti del Vecchio Continente.





“Credo che quando opportunità come queste si presentano, ci sia una ragione ben precisa. Non ci poteva essere occasione migliore per puntare al titolo mondiale, qui a Firenze, a casa mia, di fronte alla mia gente”, ha commentato Andrea Bicchi. “Da quando mi hanno proposto il match, mi sono concentrato solo su questo; so quello che voglio e farò del mio meglio per ottenerlo. È il momento più importante della mia vita e voglio ringraziare David Feldman e Gabriel Rapisarda per questa opportunità”.

Il BKFC ha un forte impatto visivo e sorprende sempre chi lo vede per la prima volta, uno sport con regole ben definite, supervisionato da commissioni atletiche internazionali e praticato da atleti professionisti con alle spalle carriere strutturate. Ogni match è frutto di mesi di preparazione tecnica e mentale, all’interno di un sistema che garantisce tutela degli atleti e valorizzazione delle loro capacità.

L’impatto per la città di Firenze sarà considerevole sotto ogni punto di vista. La presenza di star mondiali oltre che degli atleti più noti del circuito BKFC ha attirato migliaia di visitatori dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti, e il sold-out del Pala Wanny ne è la dimostrazione. L’evento verrà inoltre trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo su DAZN, generando una visibilità mediatica unica per la città. Media Partner esclusivo dell’evento Virgin Radio.

Tantissime le star nazionali e internazionali che hanno confermato la loro presenza a bordo ring come Alessio Sakara, il pluricampione dei pesi massimi Alexander Usyk, Joseph Parker, Andy Ruiz, Mark Hunt, Mirko Crocop, Jerome Le Banner, Peter Aerts e ancora dal mondo del calcio Randje Naingollan, Michel Salgado, Amauri, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Marek Jankulovski e moltissimi altri ancora.

Il 26 aprile non sarà quindi solo una serata di sport, ma un momento di svolta per lo sport italiano. Firenze si prepara a fare la storia ancora una volta e lo fa con una nuova rivoluzione sportiva.